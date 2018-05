O Ministério da Cultura anunciou nesta sexta-feira ter cessado as funções da directora-geral das Artes, Paula Varanda, por "perda de confiança política".

"O Ministério da Cultura tomou a decisão de determinar a cessação de funções da directora da Direcção-Geral das Artes, Paula Varanda, por perda de confiança política. O Ministério da Cultura tomou conhecimento de factos que tornam incompatível a manutenção de Paula Varanda no cargo Directora-Geral das Artes", pode ler-se no comunicado do ministério de Luís Filipe Castro Mendes, sem acrescentar mais detalhes.

O Governo realça que "todos os trabalhos em curso sob responsabilidade da Direcção-Geral das Artes deverão decorrer dentro da normalidade e dos prazos previstos".

Paula Varanda sucedeu no cargo a Carlos Moura-Carvalho, em Maio de 2016, que tinha igualmente sido demitido por Luís Filipe Castro Mendes.

