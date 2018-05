O professor, investigador, tradutor, crítico literário e escritor espanhol Basilio Losada Castro, de 88 anos, é o vencedor da 14.ª edição do Prémio Eduardo Lourenço, no valor de 7.500 euros, foi anunciado esta sexta-feira, na Guarda.

O anúncio foi feito no final da reunião do júri que esteve reunido na sede do Centro de Estudos Ibéricos (CEI), naquela cidade.

Segundo o vereador com o pelouro da Cultura na Câmara Municipal da Guarda, Victor Amaral – citado pela Lusa –, o júri, na análise que fez das sete candidaturas, "foi unânime em coincidir na escolha" do premiado "pelo trabalho notável" que tem, "sob o ponto de vista cultural e intelectual, na aproximação da Ibéria à Europa".

O vereador sublinhou ainda que o Prémio Eduardo Lourenço "continua a atrair candidaturas muito fortes do espaço ibérico". O prémio "está seguramente bem entregue pelo magnífico trajecto deste professor de Barcelona" que foi proposto pela Universidade de Évora, rematou.

O reitor da Universidade de Salamanca, Ricardo Rivero, que presidiu ao júri da edição deste ano, lembrou que Basilio Losada Castro, catedrático jubilado da Universidade de Barcelona, já foi reconhecido por muitas instituições portuguesas e espanholas pelos seus contributos culturais "na aproximação" das línguas dos dois países.

Aquele responsável destacou tratar-se de um "ilustre tradutor" de grandes escritores de língua portuguesa", como José Saramago. O Nobel português foi, de resto, um dos autores dos mais de 150 livros que Basilio Losada Castro já traduziu, em sete línguas, ao longo da sua carreira (a sua tradução de Memorial do Convento recebeu, em 1991, em Espanha, o Prémio Nacional de Tradução).

Ainda sobre o prémio deste ano, o reitor da Universidade de Coimbra, João Gabriel Silva, disse que o galardoado "é uma pessoa que corresponde muito bem ao espírito do professor Eduardo Loureço", quando ele protagonizou a criação do CEI. Basilio Losada Castro "é alguém que junta muito bem os vários sabores do iberismo, porque ele não traduz apenas em Português e Espanhol", e é "uma pessoa com um eclectismo centrado na Ibéria que é raro encontrar", acrescentou.

No comunicado em que anuncia o prémio, o júri reconhece "o mérito de Basilio Losada como filólogo e investigador da língua e cultura galega e portuguesa, que reúne na sua biografia uma característica que o singulariza no contexto das relações e estudos de natureza ibérica: é natural da Galiza [Lugo] e estudioso da sua cultura e literatura e foi o primeiro catedrático de Filologia Galega e Portuguesa na Universidade de Barcelona".

Este ano, o júri foi constituído, entre outros, além dos membros da direcção do CEI, por quatro personalidades convidadas: Fernando Paulouro das Neves (Prémio Eduardo Lourenço 2017) e Raquel Freire, indicados pela Universidade de Coimbra, e por Sonsoles Sánchez-Reyes Peñamaría e Soledad Murillo de la Veja, indicados pela Universidade de Salamanca (Espanha).

O prémio será entregue em Setembro, em data a anunciar.

Instituído em 2004 pelo CEI, com sede na Guarda, o prémio com o nome do ensaísta Eduardo Lourenço, mentor e director honorífico daquele centro, destina-se a galardoar personalidades ou instituições com "intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas", e já distinguiu várias personalidades de relevo de Portugal e de Espanha.

