A Academia Sueca anunciou nesta sexta-feira que não irá atribuir o Prémio Nobel da Literatura este ano. Em causa estão acusações de assédio sexual e fugas de informação contra o marido de uma escritora que até há pouco integrava a Academia Sueca. O prémio relativo a 2018 só será atribuído em 2019, em paralelo com a figura que será distinguida no próximo ano. Nenhuma das outras categorias do Prémio Nobel será afectada por esta decisão.

A Academia Sueca justifica que esta decisão surge porque a instituição se sente fragilizada e admite que não detém a confiança do público.

"Durante as últimas semanas, falámos com a Academia Sueca e apoiamos e decisão desta quinta-feira", acrescentou também o presidente da Fundação Nobel, Carl-Henrik Heldin, em comunicado. Esclarece ainda a Fundação Nobel que a decisão "responde à gravidade da situação e ajudará a salvaguardar a longa reputação do Prémio Nobel".

"A Fundação Nobel assume que a Academia Sueca irá esforçar-se para restaurar a credibilidade da instituição e irá comunicar as medidas que serão tomadas. Também assumimos que todos os membros da Academia que percebam quer os esforços de reforma quer a futura estrutura organizacional se devem caracterizar por uma maior abertura em relação ao mundo exterior", lê-se ainda no comunicado.

Desde a sua criação, em 1901, o Nobel da Literatura não foi atribuído sete vezes: em 1914, 1918 e 1935, e ainda de 1940 a 1943. À data, as razões assentaram nas divergências políticas no interior da Academia e na alegada mediocridade dos candidatos desse ano. Em cinco dessas sete vezes, o Nobel, foi à semelhança da decisão deste ano, adiado para o ano seguinte.

