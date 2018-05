A leitura da “obra completa” de um escritor, sobretudo a de alguns poetas, pode ser uma experiência decepcionante. Aquelas mesmas qualidades — certos temas, motivos ou imagens — que, reencontradas, livro após livro, ao ritmo incerto da sua publicação ao longo dos anos, no-lo tornavam reconfortantemente familiar, lidas a eito num curto espaço de tempo, talvez num maçudo (e massudo) volume de várias centenas de páginas, aparecem-nos, na sua quase irritante reiteração, como falhas de imaginação de inglória musa, preguiçosa ou cansada. Algo semelhante ocorre, ou pode ocorrer, com a leitura de colectâneas de crónicas ou de outros textos dispersos e circunstanciais. Em particular quando os espécimes coligidos foram sendo escritos avulsamente ao correr de um longo intervalo de tempo, pois é perfeitamente compreensível que o autor, levado pelas circunstâncias, ou pela sua própria vontade, queira voltar a escrever sobre um determinado assunto muito anos depois, ou que, pura e simplesmente, já não se lembre de ter utilizado aquela mesma metáfora uns anos antes. É claro que o antologiador (no caso de se tratar de uma “simples” antologia), que em muitos casos é o próprio autor, pode sempre prescindir deste ou daquele texto no momento da selecção. Mas valerá a pena pôr de lado uma boa crónica por causa de uma figura repetida numa outra, anterior ou posterior, e que é até, bem lidas as coisas, menos interessante? Convém não deitar fora o bebé com a água do banho.

PUB

Instantâneos Autoria:Claudio Magris

(Trad. Sara Ludovico)

Quetzal

O volume de Instantâneos que a Quetzal acaba de publicar reúne 48 crónicas, reflexões, anotações ou narrativas breves escritas por Claudio Magris (n. 1939) entre 1999 e 2016 e aqui expostas por ordem cronológica. Não admira, assim, que o autor de Danúbio regresse uma e outra vez aos mesmos lugares e aos mesmos temas e que, aqui ou ali, se repita e rediga. Isto, por vezes, chega a simular uma espécie de raccord, temático ou estilístico, entre peças temporalmente afastadas entre si. Como quando o autor, no início de dois textos escritos a propósito de duas fotografias distintas, sente necessidade de dizer: “Desta vez não é uma metáfora, mas um verdadeiro instantâneo […]”; ou “Desta vez o instantâneo não é uma metáfora, mas uma fotografia verdadeira […]”. Ou como quando termina dois textos, separados por muitos meses de intervalo quando foram escritos, mas que agora, neste volume, distam uma dúzia de páginas um do outro, socorrendo-se da mesma comparação: “como num velho filme mudo”.

PUB

Há, por exemplo, um fait-divers — a morte de um banhista causada por um enfarte ou por um afogamento (mas talvez tenha sido uma coisa que levou à outra) — que é evocado em duas crónicas escritas com seis anos de intervalo entre uma e outra. E já na primeira recorda o triestino que o incidente estivera “há alguns anos […] na ribalta das notícias”. É claro que nós sabemos que a morte é o fait-divers por excelência e que dá sempre um bom instantâneo (por assim dizer) a evocação de um corpo morto à beira-mar, coberto por um lençol que a nossa imaginação logo estampa de branco. Para melhor reflectir a “tórrida luz de verão” que “torna ainda mais impiedosa” a geral indiferença dos banhistas que continuam “tranquilamente a apanhar sol a seu lado”. Mas não pode ser só isso. E não é. A inominada morte, para sempre recordada, ocorreu em Barcola, aquele pedaço de orla marítima à entrada (ou à saída) de Trieste, e que é, para Magris, um desses lugares que “formam quase uma unidade com as nossas próprias pessoas, são uma modalidade da nossa relação com o mundo”. Como sabemos, Trieste, “cidade importante e ‘mitteleuropeia’, mas ainda assim sempre provinciana” — como ele anota no texto em que discorre sobre “o declínio do urinol” (sem sombra de alusão a Duchamp, deo gratiae) —, é a pátria e a mátria de Magris, a ela regressando o autor (ou dela não saindo) em vários textos. O escritor tem uma saudável predilecção pelos “dias absolutos” do Verão, “a verdadeira estação da vida”, mas aos cronistas do quotidiano mais ou menos íntimo costuma pedir-se que sejam capazes de falar, com eloquência e concisão idênticas, tanto do “cinzentismo da vida” quanto do “indizível” dela. Magris é até capaz de escrever sobre aquele “lixo” audiovisual “acerca do qual não vale a pena falar, porque pertence àquele tipo de coisas que — diz um provérbio vienense — não merecem sequer ser ignoradas”. O seu registo ondeia entre o ridículo e o sublime, o prosaico e o poético, o íntimo e o histórico. E de muito tratam estes textos: de arte e de literatura, da vida académica e intelectual, do catecismo politicamente correcto e de outros equívocos modernos. Num deles, conta-se a história, insuperavelmente irónica, de um matemático que, intrigado pela extravagante afluência ao curso que fora convidado a ministrar no Collège de France, descobriu que as pessoas só ali estavam para assegurarem um lugar na sala para poderem ouvir o conferencista seguinte, Roland Barthes. Comenta Magris: “E assim o matemático, durante todo o ano, dirigiu-se a uma sala para dar aulas a uma multidão transbordante totalmente desinteressada nele. […] Certamente, a perfeição teria sido a absoluta certeza de que naquela mancha de público não houvesse ninguém, nem uma única pessoa, que tivesse comparecido por ele; de tal forma que o seu discurso teria alcançado uma inalcançável dignidade metafísica e teria atingido, graças àquela horda em busca de lugares, uma liberdade vertiginosa, uma gloriosa absurdidade, a possibilidade de dizer diante de todos o que quer que fosse […]”.

As crónicas e os textos diarísticos são, por definição, textos datados, nessa qualidade contrariando geneticamente e sem pudor a alegada intemporalidade das “grandes” obras. Em geral, costumam ser antologiados quando se verifica, pelo menos, uma de duas coisas: ou a autoridade do seu autor, quase sempre também, ou sobretudo, em outros domínios e outros géneros literários, assim aconselha ou sugere; ou se trata de textos que de algum modo se autonomizaram literariamente das circunstâncias de tempo e lugar da sua produção. Nos melhores exemplos, não é raro confirmarem-se, cumulativamente, as duas condições. É o caso de Claudio Magris e deste livro.

PUB