O novo bispo de Viseu, António Luciano dos Santos Costa, disse nesta quinta-feira à agência Lusa que recebeu a notícia da nomeação pelo Papa Francisco com "muita surpresa" e com "uma grande emoção".

"Não estando à espera, recebi a notícia com muita surpresa, com uma grande emoção interior, com sentido de fé, também de alguém que quer olhar para a frente com Cristo Bom Pastor, que está disponível, como sempre estive na Diocese [da Guarda]", disse.

PUB

António Luciano dos Santos Costa, de 66 anos, sucede a Ilídio Leandro, que em 2017 pediu a resignação de bispo da Diocese de Viseu por motivos de doença, anunciou a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).

PUB

Segundo informação disponibilizada no seu sítio na internet, a CEP informa que o sacerdote era até ao momento vigário episcopal para o clero da Diocese da Guarda.

O novo bispo disse à Lusa que vai assumir as funções de prelado diocesano de Viseu "com muita esperança" e "com muita confiança".

Referiu que conhece "alguma coisa" da Diocese de Viseu, por ali ter sido professor, sublinhando tratar-se de "uma igreja com muito dinamismo e com muito trabalho".

"Espero ser uma força para ajudar a desenvolver todo esse dinamismo com a ajuda do Espírito Santo. Conto muito com a ajuda de Cristo o Bom Pastor para poder seguir os seus passos e dar testemunho dele junto daquela igreja tão cheia de riqueza e de valores espirituais e humanos", concluiu.

António Luciano dos Santos Costa nasceu a 26 de Março de 1952 em Corgas, freguesia de Sandomil, concelho de Seia, no distrito da Guarda.

Depois de ter frequentado a escola primária de Corgas e o colégio de N.ª Sr.ª da Conceição, em São Romão, António Luciano dos Santos Costa ingressou na Escola de Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca, em Coimbra, e trabalhou como enfermeiro nos Hospitais da Universidade da mesma cidade.

Após cumprir o serviço militar em Moçambique, retomou funções na mesma unidade hospitalar, completando a formação em Enfermagem, refere a CEP.

No ano lectivo de 1980/81, iniciou o seu percurso para a formação sacerdotal, tendo sido ordenado diácono a 8 de Dezembro de 1984 e, no verão seguinte, presbítero, na Sé Catedral da Guarda, diocese onde desempenhou várias funções e foi, também, professor de Educação Moral e Religiosa Católica.

Enviado para Roma com a finalidade de estudar Teologia Moral na Academia Alfonsiana no biénio de 1987/1989, o sacerdote integrou a Comunidade do Pontifício Colégio Português, informa a CEP, adiantando que, "em Outubro de 1989, iniciou funções de professor de Teologia Moral no Seminário Maior da Guarda e de Deontologia Profissional e Ética na Escola de Enfermagem, funções que exerceu até ao ano académico de 2011".

António Luciano dos Santos Costa foi também vice-postulador da Causa de Beatificação e Canonização de João de Oliveira Matos, que foi bispo auxiliar da Guarda, tendo sido igualmente nomeado juiz do Tribunal Eclesiástico e notário para as causas de Beatificação e Canonização de monsenhor Joaquim Alves Brás e da beata Rita Amada de Jesus.

O bispo da Guarda, Manuel Felício, publicou uma nota na página da Diocese na internet onde saúda António Luciano dos Santos Costa e diz que acompanha o novo bispo de Viseu com a sua oração.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Adianta que a ordenação episcopal está marcada para o dia 17 de Junho, às 16h, na Sé da Guarda, e o início da actividade pastoral, como bispo de Viseu, para o dia 22 de Julho.

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Guarda também saudou "com regozijo" a nomeação do seu capelão para bispo.

"Ao longo dos últimos sete anos, todos nós, profissionais e utentes, verificámos a grande humanidade do capelão Luciano Costa no exercício da sua pastoral da saúde. Por isso, é já com uma ponta de saudade que nesta hora desejamos ao novo bispo de Viseu as maiores felicidades no desempenho das funções a que acaba de ser chamado", lê-se na nota.

PUB