O Ministério da Educação não apresentou qualquer proposta quanto ao horário que os professores terão efectivamente no próximo ano lectivo nas negociações que decorreram nesta quinta-feira com os sindicatos de professores, indicou o secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE), João Dias da Silva.

"Foi mais uma vez um empurrar para a frente dos problemas, um adiamento da solução dos problemas identificados e da concretização dos compromissos assumidos", afirmou este dirigente sindical à saída do encontro com os dois secretários de Estado da Educação, Alexandra Leitão e João Costa. Dias da Silva lembrou que esta foi a segunda reunião com o ME sobre a questão dos horários (a primeira realizou-se no final de Janeiro), frisando que apesar disso o ministério se “limitou a apresentar apenas algumas linhas gerais em relação ao despacho de organização do próximo ano lectivo”.

Da parte do ME só será conhecida uma proposta concreta quando se iniciar a negociação daquele despacho, cuja data não está ainda marcada, adiantou Dias da Silva.

Os sindicatos de professores têm insistido que no despacho que determinará a forma como o ano lectivo será organizado deve ficar claramente expresso aquilo que integra as componentes lectiva (tempo de aulas) e não lectiva dos professores (horas para além das aulas) de modo a que os professores deixem de ter horários que chegam às 46 horas semanais, quando o seu horário legal é de 35 horas.

Na agenda da reunião desta quinta-feira constava também a criação de um regime de aposentação especial para os professores. A negociação destes dois temas ficou prevista na declaração de compromisso assinada em Novembro passado entre o Governo e os sindicatos de professores, que tem como tema central a questão da recuperação do tempo de serviço prestado pelos docentes durante o período de congelamento de carreiras.

As negociações deste ponto terminaram sem qualquer acordo, com o Governo a anunciar que, para efeitos de progressão na carreira, apenas contará com dois anos e 10 meses dos mais de nove anos exigidos pelos sindicatos. Para responder a esta posição do Executivo, os sindicatos marcaram uma manifestação nacional de professores para o próximo dia 19.

