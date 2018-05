A mulher mais velha presa em Portugal foi nesta quinta-feira condenada a uma pena suspensa de cinco anos de cadeia por burla qualificada, falsificação de documentos e branqueamento de capitais. Depois de ano e meio em prisão preventiva, que já cumpriu na cadeia de Tires, será libertada ainda nesta quinta-feira.

Nascida no Brasil há 90 anos mas com nacionalidade portuguesa, Roza Vegele é uma idosa pequenina, de óculos e cabelo branco. Juntamente com um filho, uma filha, um neto e uma sobrinha vendeu um prédio devoluto no centro de Lisboa que não lhe pertencia, avaliado em meio milhão de euros. Viúva, começou a vir a Portugal ver o filho e os netos, que viviam no Estoril. Chegou a morar no Hotel Baía, em Cascais. Em 2016 aceitou ajudar a família a “tratar de papéis” para fingir que o prédio de Lisboa lhes pertencia. O grupo acabou por receber 300 mil euros por conta da sua venda.

A idade avançada e o facto de não ter antecedentes criminais pesaram na decisão do colectivo de juízes de não lhe aplicar uma pena efectiva de cadeia. Isso e o facto de ter entrado no mundo do crime para ajudar um filho que tinha fugido da cadeia a sair do país. Mas o descendente acabou por ser capturado, tendo sido sentenciado nesta quinta-feira a dez anos de prisão no caso da burla do imóvel, por ser reincidente. “Sabia que estava a cometer um ilícito fazendo o que lhe pedia o filho, mas não tinha noção do alcance dos seus actos”, disse no final o seu advogado, Lopes Guerreiro.

No último ano e meio a nonagenária partilhou cela com duas outras reclusas. A vida em Tires não lhe foi fácil, explica o mesmo advogado: “Além da idade, sofre de osteoporose e de diabetes”.

Com o dinheiro da venda do prédio, Roza Vegele e os familiares fizeram compras em lojas de luxo, incluindo cinco mil euros de jóias.

