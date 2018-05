O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, considerou esta quinta-feira, em conferência de imprensa conjunta com o líder do Executivo português, António Costa, que há muita desinformação em matéria de imigrantes indocumentados, designadamente de nacionalidade portuguesa, mas disponibilizou-se para trabalhar com as comunidades sobre aperfeiçoamentos do sistema.

Interrogado pela agência Lusa sobre a existência no seu país de um elevado número de cidadãos portugueses indocumentados e, também, sobre casos em que trabalhadores nacionais são obrigados a regressar após quatro anos de trabalho consecutivo em empresas canadianas, Trudeau começou por falar em "desinformação".

"Sobre as questões de pessoas indocumentadas e de cidadãos que têm estado no Canadá por muitos anos, infelizmente, há muita desinformação a circular nestas matérias", disse.

Justin Trudeau afirmou, depois, que essas matérias relativas à imigração "o Governo do Canadá leva muito a sério".

"E, obviamente, uma das questões que explicam que o Canadá continue a ser tão apelativo em termos de migrações é porque há confiança no nosso sistema baseado em regras, leis e princípios. Todavia, perante casos concretos, estamos sempre disponíveis para trabalhar com as comunidades afectadas, tendo em vista apurar se há melhorias a efectuar. Queremos assegurar que as nossas regras e sistema de imigração são respeitados", acrescentou.

Já interrogado sobre barreiras comerciais colocadas pela administração norte-americana, Justin Trudeau nunca se referiu a Donald Trump.

"Canadá e Portugal têm uma longa história em defesa do livre comércio, através dos oceanos e do mundo. Apesar de o comércio livre poder não ter sido benéfico para todos, os canadianos continuam a defendê-lo", advogou.

O primeiro-ministro do Canadá afirmou-se também orgulhoso por ter fechado o acordo de livre comércio com a União Europeia, o CETA. "Um acordo que demonstrou que a abertura de mercados pode incluir todos e trazer benefícios para um alargado número de pessoas. Penso que o CETA pode ser um modelo para outros blocos regionais ao nível mundial", admitiu.

Trudeau manifestou-se ainda optimista sobre os resultados da renegociação do acordo NAFTA, da América do Norte e defendeu que "já trouxe benefícios concretos para os trabalhadores do Canadá, dos Estados Unidos e do México". "E vamos continuar a trabalhar arduamente nas negociações para novos desenvolvimentos", rematou.

