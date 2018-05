A distrital do CDS-PP está a ferro e fogo por causa das eleições para a liderança. A vice-presidente do partido Cecília Meireles já anunciou que é candidata à sucessão de Álvaro Castello-Branco – mas pode não ser a única. Fernando Barbosa, que pertencia a este grupo que dirigia os destinos da estrutura há anos, pode liderar uma candidatura adversária. O PÚBLICO sabe que Assunção Cristas está preocupada com mais esta divisão interna e que está a tentar que haja uma lista única.

Depois de a lista liderada por figuras da direcção de Cristas ter perdido a concelhia do Porto, em Março passado, a distrital está agora dividida em torno de eleições que ainda não estão marcadas. O mandato (o terceiro) do actual líder da estrutura, Álvaro Castello-Branco termina em Julho, mas no terreno já se contam espingardas. Fernando Barbosa, ex-deputado e líder da concelhia do CDS de Gaia, a maior do distrito do Porto, pondera avançar com uma candidatura, apurou o PÚBLICO. Mas a direcção de Cristas está a pressionar para evitar que existam duas listas candidatas. Aliás, a líder do partido deverá conversar com os líderes de várias concelhias do Porto quando se deslocar ao norte do país, daqui a alguns dias a propósito de uma iniciativa partidária. O objectivo é evitar uma imagem de divisão interna, mas há queixas de pressões junto do grupo de dirigentes próximos de Fernando Barbosa para que não avance contra a deputada e vice-presidente do partido que anunciou a sua candidatura na passada semana. Isto, apesar de Barbosa, que foi vice-presidente de Castello-Branco na distrital, ser apoiante de Assunção Cristas e fazer parte da mesa do Conselho Nacional.

A própria líder da concelhia do Porto, Isabel Menéres, disse numa reunião da estrutura, realizada na semana passada, estar a ser pressionada para apoiar a candidatura de Cecília Meireles. Só que a dirigente recém-eleita lembrou que Cecília Meireles foi a mandatária da lista adversária nas eleições para a concelhia liderada pela vereadora Catarina Araújo e que perdeu por 16 votos.

Em poucos meses a distrital do Porto é mais um caso no CDS em que há duas listas candidatas à mesma estrutura, embora uma das candidaturas não seja representativa da oposição a Assunção Cristas. No caso da concelhia do Porto, Isabel Menéres assumiu ser apoiante da líder do partido, embora tivesse na sua lista figuras que têm criticado a actual direcção do CDS.

