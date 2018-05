Quando se fala sobre a vida amorosa de Donald Trump, principalmente da que poderá acontecer fora do casamento com Melania, há sempre alguém que se indigna – afinal, o que é isso tem que ver com a forma como o Presidente norte-americano gere os assuntos nacionais e internacionais? Mas a verdade é que tem – e tem tanto que o caso da suposta relação de Trump com uma actriz de filmes pornográficos, há 12 anos, levou-o esta semana a correr o risco político de passar por mentiroso para limitar a possibilidade de vir a ser acusado de violação das leis de financiamento das campanhas eleitorais, lavagem de dinheiro e fraude bancária e fiscal.

Na noite de quarta-feira, numa passagem pela Fox News, o antigo mayor de Nova Iorque e actual advogado de Trump, Rudolph Giuliani, fez uma declaração que apanhou quase toda a gente de surpresa. Afinal, não só o Presidente sabia que um dos seus outros advogados, Michael Cohen, pagou 130 mil dólares à actriz Stephanie Clifford (conhecida pelo nome artístico Stormy Daniels) para que ela não falasse sobre uma alegada relação amorosa entre ambos, como reembolsou o advogado no ano passado em prestações mensais.

Esta revelação é surpreendente porque há apenas um mês, a 5 de Abril, o Presidente Trump deixara bem claro que não sabia nada sobre esse assunto. Questionado, a bordo do Air Force One, sobre se sabia que Cohen pagara 130 mil dólares a Stephanie Clifford, Trump respondeu com um rotundo "não".

Embora possa parecer que se trata de uma suspeita de traição amorosa com mentiras à mistura, que apenas dirá respeito a Donald e Melania Trump, a verdade é que aquele pagamento de 130 mil dólares fez de Michael Cohen alvo de uma investigação por suspeita de violação das leis de financiamento de campanha, lavagem de dinheiro e fraude bancária e fiscal. Tudo porque, em Fevereiro, Cohen disse que a ideia de pagar pelo silêncio da actriz tinha sido dele e que o dinheiro também tinha saído do seu bolso.

O objectivo desse pagamento, segundo o advogado de Stephanie Clifford e o grupo de supervisão dos poderes públicos Common Cause, era claro: manter a actriz calada para não prejudicar as hipóteses de Trump ser eleito Presidente. Por outras palavras, os 130 mil dólares foram uma contribuição individual do cidadão Michael Cohen para proteger a campanha de Trump, e a lei não permite contribuições individuais tão elevadas.

No dia em que disse ter pago do seu próprio bolso à actriz, Cohen disse também que "nem a Organização Trump, nem a campanha de Trump participaram na transacção", e que "nem uma nem outra reembolsaram esse pagamento, nem directa nem indirectamente".

Mas agora Giuliani afirmou que Cohen tinha sido reembolsado – não pela Organização Trump nem pela campanha, especificou, mas sim pelo cidadão Donald Trump. Por outras palavras, argumentou Giuliani, não fazia sentido investigar o advogado Michael Cohen por suspeitas de financiamento ilegal da campanha (e, por arrasto, por lavagem de dinheiro e fraude bancária e fiscal) porque o próprio candidato tinha reembolsado o valor em causa – e porque a lei permite que os candidatos ponham o dinheiro que quiserem nas suas campanhas.

Mentira como mal menor

Alguns pegaram nas declarações de Giuliani para acusarem Trump de ter mentido ao povo americano (algo que só pode ser cobrado em eleições). Outros preferiram apontar para um objectivo que pode ajudar o Presidente em mais uma possível batalha judicial.

À Fox News, Giuliani repetiu várias vezes a mesma ideia: mais do que se saber se Trump teve ou não teve uma relação com Clifford, ou se disse que não sabia de nada sobre o pagamento e depois admitiu que reembolsou o advogado, o mais importante é perceber que não houve dinheiro da campanha eleitoral envolvido. Desta forma, ficariam arrumadas as dúvidas sobre se houve violação do financiamento da campanha, seja por Michael Cohen, seja por Donald Trump.

Mas a questão pode não ser assim tão simples, explicou ao Washington Post o advogado Lawrence Noble, director do grupo Campaign Legal Center, que supervisiona o cumprimento das leis de financiamento das campanhas eleitorais.

Se Michael Cohen pagou do seu bolso e depois foi reembolsado, esse pagamento passa a ser um empréstimo feito à campanha – e qualquer empréstimo deve ser reportado à Comissão Eleitoral Federal e saldado antes do dia das eleições (se assim não fosse, não faria sentido haver um limite para as contribuições financeiras durante a campanha, e os candidatos poderiam aproveitar-se desses empréstimos para melhorarem as suas possibilidades de vitória, sabendo que poderiam pagá-los muito mais tarde).

Para além disso, sabe-se que Michael Cohen usou o seu e-mail da Organização Trump para finalizar o pagamento à actriz, o que levanta suspeitas de violação da lei que proíbe as empresas de "facilitarem contribuições a candidatos ou comités políticos". E Giuliani disse que o reembolso feito por Trump foi canalizado pela Organização Trump sob a forma de honorários, "um indício de que houve intenção de esconder a fonte", disse Noble, que alerta também para a possibilidade de não terem sido pagos impostos sobre as transacções.

A tudo isto, o Presidente Trump reagiu no Twitter com uma pouco habitual compostura, sem palavras escritas em letras maiúsculas nem acusações de caça às bruxas. Em três tweets disse que o reembolso a Cohen "não teve nada que ver com a campanha", que o acordo com a actriz "foi feito para travar as acusações falsas feitas por ela sobre um caso amoroso", e que "não houve dinheiro da campanha nem de contribuições envolvido nesta transacção".

