O político e ex-guerrilheiro moçambicano Afonso Dhlakama, líder da Renamo há quase 40 anos, morreu esta quinta-feira na sequência de uma crise diabética, confirmou ao PÚBLICO uma fonte que acompanha o processo de paz em Moçambique. Dhlakama terá morrido a bordo de um helicóptero que o transportava para tratamento médico.

O líder do maior partido de oposição de Moçambique tinha 65 anos e vivia na região na Gorongosa, no centro do país, para onde se mudou após o regresso da guerra civil (2014-16). Desde o último cessar-fogo entre a Renamo e a Frelimo, no poder, em Março de 2017, que se esperava que Dhlakama regressasse a Maputo e liderasse a oposição a partir da capital.

"Há 40 anos que a Renamo é Dhlakama, Dhlakama, Dhlakama, Dhlakama. Vai ser um processo interno difícil e complicado", disse ao PÚBLICO um observador da política moçambicana que pediu para não ser identificado. Não é claro quem será o seu sucessor no partido, embora um dos nomes apontados há anos seja o de Ivone Soares, sua sobrinha e líder da bancada parlamentar da Renamo na Assembleia da República, em Maputo.

