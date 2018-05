Um grupo de 18 congressistas norte-americanos da ala republicana mais apoiante de Donald Trump indicou o Presidente norte-americano como candidato ao Prémio Nobel da Paz em 2019. Na carta enviado ao Comité Nobel norueguês, o grupo proponente considera que a distinção seria um justo “reconhecimento pelo trabalho que fez para acabar com a guerra na Coreia, para a desnuclearização da península coreana e por trazer paz à região”.

Esta sugestão não será completamente desinteressada. Aponta o Guardian que o principal signatário, Luke Messer, enfrenta eleições primárias para senador do Indiana já na próxima semana. Entre os assinantes existem ainda dois apoiantes de Trump com ligações à extrema-direita: Mark Meadows, da Carolina do Norte, e Steve King, do Iowa.

“Desde que chegou à Casa Branca, o Presidente Trump tem feito um trabalho incansável para aplicar a máxima pressão à Coreia do Norte e acabar com o programa ilegal de armamento, trazendo a paz para a região”, lê-se no documento. “A sua Administração conseguiu, com sucesso, unir a comunidade internacional, incluindo a China, e impôs um dos regimes internacionais de sanções mais bem-sucedido da História”, sustentam os subscritores.

“Embora a Coreia do Norte tenha contornado as exigências da comunidade internacional para dar por terminadas as suas agressões durante as últimas décadas, a paz do Presidente Trump através das suas fortes políticas está a resultar e a trazer paz para a península coreana”, lê-se na carta.

O Presidente que escreve tweets a gabar-se do seu “grande botão nuclear” — pronto a disparar — e que se referiu a Kim Jong-un como o “Little Rocket Man” ("O Pequeno Homem-Foguetão"), aludindo assim à estatura física e à pequenez do arsenal nuclear do líder norte-coreano, é também o candidato ao Nobel da Paz sugerido pelo Presidente sul-corerano. Moon Jae-in terá defendido a atribuição do prémio a Trump durante uma reunião com os seus secretários.

Caso vença, Trump será o quinto Presidente norte-americano a consegui-lo. Na lista constam já Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter e Barack Obama.

Em 2017, o Prémio Nobel da Paz foi entregue à Campanha Internacional para a Abolição de Armas Nucleares, uma organização não-governamental, que reúne grupos de uma centena de países e pretende proibir e eliminar este tipo de armamento.

