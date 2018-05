Depois de Donald Trump ter negado saber do pagamento de 130 mil dólares à actriz pornográfica Stormy Daniels, o seu advogado, Rudy Giuliani, afirmou nesta quarta-feira que o Presidente norte-americano não só sabia do pagamento, como ainda foi ele quem pagou o montante “durante vários meses”.

Em entrevista à Fox News, o antigo mayor de Nova Iorque e procurador federal, Rudy Giuliani, contradiz aquela que foi até agora a defesa de Donald Trump e conta que o Presidente dos EUA reembolsou na totalidade os 130 mil dólares (o equivalente a 105 mil euros) pagos a Stormy Daniels, nome artístico de Stephanie Clifford, por um dos seus advogados, Michael Cohen, dias antes das eleições presidenciais de 2016.

Inicialmente e depois de confirmar o pagamento e assumir responsabilidade pela transferência, Cohen asseverou que o dinheiro saiu do seu bolso e que “nem a Trump Organization nem a campanha de Trump fez parte da transacção com Clifford”. “Nenhuma das duas me reembolsou pelo pagamento, directa ou indirectamente", garantiu Cohen em Fevereiro deste ano.

Agora, Giuliani — com uma relação próxima e de longa data com Trump — afirma que o pagamento foi reposto por Trump, sublinhando que foi tudo feito “de forma legal”. O advogado de Trump acrescentou ainda que o pagamento, feito durante vários meses, foi feito por Trump para cobrir “despesas não especificadas”. “O dinheiro não veio da campanha. Não é dinheiro de campanha. Não houve uma violação financeira”, repetiu Giuliani.

“Trump não sabia os detalhes específicos do pagamento, tanto quanto sei, mas sabia do seu acordo com Michael [Cohen] e que o seu papel seria tratar coisas como estas. Tal como eu trato de pequenas coisas para os meus clientes. Não os incomodo com cada coisa que aparece”, justificou o antigo procurador. Giuliani disse ainda que Trump só terá sabido da transferência depois de o caso se ter tornado público.

“Isto é exactamente o que prevemos que se iria comprovar. Todos os norte-americanos, independentemente da sua orientação política, deveriam estar indignados”, reagiu o advogado de Stormy Daniels, Michael Avenatti. O advogado argumenta ainda que a mudança no discurso da equipa de Trump prova “as mentiras contadas por todo o seu círculo, incluindo o senhor Cohen”.

A mudança de discurso nas declarações de Giuliani deverá ser uma consequência directa das buscas feitas ao escritório e casa do advogado de longa data de Donald Trump, Michael D. Cohen, pela polícia federal norte-americana, no início de Abril. Apesar de as buscas visarem uma possível fraude bancária durante a campanha eleitoral, entre os documentos confiscados pelo FBI estariam, justamente, pagamentos a actrizes pornográficas que podem estar ligados ao actual Presidente dos EUA.

Trump continua, no entanto, a negar que tenha mantido uma relação extraconjugal em 2006 com a actriz pornográfica, quando já estava casado com Melania.

Stormy Daniels conta o contrário e diz ter sido ameaçada e coagida a manter-se em silêncio sobre o caso. Esta segunda-feira, Stormy Daniels avançou com um processo por difamação contra Trump. Em causa está uma declaração de Trump no Twitter, onde afirmou que o retrato-robô do homem que em 2011 terá ameaçado Stormy Daniels, actualmente com 39 anos, não passava de uma mentira.

