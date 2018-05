O cenário com sacos de lixo indiferenciado nas bermas das ruas vai desaparecer até Setembro no concelho de Braga. Graças a um investimento de 7,2 milhões de euros, suportado por receitas próprias, a Agere, empresa municipal que gere os resíduos, vai instalar 4.400 contentores em todo o território, dividido em três áreas – centro histórico, cidade que envolve o centro histórico e periferia do concelho.

O sistema, disse o presidente da Agere, Rui Morais, vai estar “adaptado a cada uma das zonas envolvidas, no que respeita ao acesso a cada um dos locais e à densidade populacional”, estando definido que cada um dos contentores não estará a mais de 100 metros de cada habitação e que as tarifas do lixo não vão sofrer qualquer alteração.

O novo processo começa a ser implementado já na próxima semana, na parte envolvente ao centro histórico, a zona de “maior densidade populacional”, com cerca de 100.000 habitantes – no concelho, residiam, em 2011, segundo o Censos, 181.494 pessoas. O investimento no “segundo anel” não se resume aos contentores. Abarca também quatro viaturas automatizadas – três de recolha do lixo e uma de lavagem dos contentores –, sem cantoneiros, que vão reduzir o tempo de cada recolha a 1h30.

Os 10 cantoneiros que deixaram de ser necessários para recolher o lixo vão passar a trabalhar na limpeza das ruas, esclareceu ainda o responsável. Num momento que decorreu na Praça do Município, com dois dos novos camiões já expostos – a Agere pretende adquirir mais quatro veículos -, Rui Morais confirmou ainda que um milhão do investimento total vai ser aplicado na separação do lixo orgânico dos estabelecimentos de restauração e da hotelaria, no centro histórico. “Verificámos que 60% desses resíduos são valorizáveis”, justificou.

Para o presidente da Câmara Municipal de Braga, também presente na cerimónia, o novo sistema é um passo para a melhoria da saúde pública e da sustentabilidade ambiental, ao mesmo tempo que garante mais comodidade aos cidadãos, desde logo por poderem depositar o lixo a qualquer hora do dia. “Não havia recolha em véspera de feriados e em alguns dias do fim-de-semana. Nalgumas freguesias, não há recolha todos os dias”, lembrou Ricardo Rio.

