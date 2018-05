Os dois ex-dirigentes do Partido Socialista de Penela que estão a ser julgados pela falsificação de fichas de 52 militantes para influenciar eleições dentro do partido negaram qualquer envolvimento na fraude.

O ex-presidente da concelhia, Renato França, e o secretário coordenador da secção de Penela, Rui Horta, estão acusados de um crime de falsificação de documento, na forma continuada. De acordo com a acusação a que o PÚBLICO teve acesso, os arguidos falsearam 52 fichas de inscrição de militantes no PS em 2011, tendo preenchido os campos com moradas fictícias e locais de trabalho em Penela.

O Ministério Público acredita que os dois ex-responsáveis agiram de forma a condicionar as eleições de 16 de Junho de 2012 para distrital do PS de Coimbra, que opunha Pedro Coimbra a Mário Ruivo.

França e Horta eram apoiantes de Pedro Coimbra, integrando as suas listas, sendo que, naquela concelhia, a lista do então candidato obteria 35 votos, contra dois na lista de Mário Ruivo. Em 2010, apenas sete militantes socialistas de Penela tinham participado nas eleições para a distrital.

Ouvidos na manhã desta quinta-feira no Tribunal de Coimbra, os dois arguidos negaram a acusação.

