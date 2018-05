A segunda edição do VeggieFest (festival vegetariano) ruma à cidade do Porto, nos dias 5 e 6 de Maio. Com entrada gratuita, este festival — que terá lugar no Shopping Cidade do Porto, perto da Rotunda da Boavista — promove provas de degustação, confecção e conversas onde serão abordados os temas relacionados com o vegetarianismo e, de uma forma geral, com a alimentação saudável.

Ser vegetariano não é condição fundamental para participar no evento, ponto que a organização reforça garantindo não existir qualquer tipo de “fundamentalismo”. Pratos vegetarianos e sobremesas sem açúcar, lactose ou glúten serão confeccionados por nomes fortes da alimentação vegetariana.

Pedro Alves, juntamente com a sua mulher Rosário Alves, foram os mentores deste conceito. “Somos vegetarianos há mais de 20 anos. E, ao longo destes anos, fomo-nos informando e conhecendo melhor este mundo. Sentimos que muita gente tinha as mesmas questões que nós, e dificuldade em encontrar informação fidedigna”, explica à Fugas.

O melhor do Público no email

Com o objectivo de colmatar essa falta de informação, o casal teve a ideia de fazer uma primeira edição do evento em São João da Madeira. O VeggieFest contou com mais de duas mil entradas pagas, levando Pedro e Rosário a replicarem o conceito na cidade Invicta: “ O conceito resultou muito bem e decidimos transportá-lo para outras localidades. O Shopping Cidade do Porto aceitou a nossa proposta e concordou em ceder o espaço."

No Porto, o festival coincide com o Dia da Mãe e serão servidas e cozinhadas opções alimentares saudáveis e biológicas, que procurarão agradar a miúdos e graúdos.

Texto editado por Sandra Silva Costa

