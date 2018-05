A Comissão Europeia reviu nesta quinta-feira em ligeira alta as suas previsões de crescimento para a economia portuguesa, passando a acompanhar o Governo na estimativa de variação do PIB de 2,3% neste ano. No entanto, em relação ao défice público, Bruxelas mantém algumas dúvidas em relação à capacidade do executivo para cumprir o novo objectivo traçado no Programa de Estabilidade.

Na Previsões de Primavera agora apresentadas, o executivo europeu coloca Portugal, durante este ano e o próximo, a crescer ao mesmo ritmo da média europeia, com variações do PIB de 2,3% em 2018 seguidas por um abrandamento para 2% em 2019. A economia portuguesa, que em 2017 cresceu mais do que a média da UE e da zona euro, passaria agora a registar um ritmo idêntico ao dos seus parceiros.

No que diz respeito à frente orçamental, as novas previsões da Comissão Europeia continuam a revelar algumas dúvidas em relação às metas traçadas pelo Governo, já que apontam para um défice de 0,9% neste ano. Este valor é idêntico ao que foi traçado pelo executivo no Orçamento do Estado para 2018, mas fica acima dos 0,7% que foram definidos como novo objectivo há duas semanas, quando foi apresentado o Programa de Estabilidade.

Ainda mais acentuadas são as diferenças entre Lisboa e Bruxelas nas previsões de variação do défice estrutural, um indicador relevante, já que é a forma utilizada nas regras europeias para medir o esforço de consolidação orçamental, exigindo-se aos países que registem uma redução de 0,5 pontos percentuais ao ano até atingirem o objectivo de médio prazo que lhes é definido. Enquanto o Governo antecipa no Programa de Estabilidade uma redução de 0,4 e 0,6 pontos em 2018 e 2019, respectivamente, a Comissão Europeia diz que o défice estrutural se irá manter inalterado nestes dois anos.

Esta diferença de avaliação em relação à evolução do défice estrutural tem sido o motivo das principais discussões entre o Governo e a Comissão Europeia relativamente à condução da política orçamental portuguesa nos últimos anos.

