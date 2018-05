O tenista sul-africano Kevin Anderson, primeiro cabeça de série e número oito do mundo, foi nesta quinta-feira eliminado na sua estreia no Estoril Open, ao perder com o grego Stefanos Tsitsipas (44.º) na segunda ronda.

Depois de ter ficado isento na primeira eliminatória, Anderson foi afastado por Tsitsipas por 6-7 (3-7), 6-3, 6-3, em duas horas e 13 minutos.

Depois de na semana passada ter chegado à final do torneio de Barcelona, onde só perdeu para o espanhol Rafael Nadal, Tsitsipas vai agora defrontar nos quartos-de-final o espanhol Roberto Carballes Baena.

Quanto ao português João Sousa, que na sexta-feira vai defrontar Kyle Edmund, terceiro cabeça de série do torneio e actual número um britânico (23.º do mundo) competiu ontem ao lado do argentino Leonardo Mayer, qualificando-se para as meias-finais do torneio de pares do Estoril Open. O par luso-argentino precisou de 57 minutos para afastar os holandeses Robin Haase e Matwe Midelkoop por 6-2, 6-4. Sousa e Mayer vão agora defrontar no acesso à final o vencedor do encontro entre os britânicos Kyle Edmund e Cameron Norrie e os australianos Alex de Minaur e Lleyton Hewitt.

João Sousa repete a presença na meia-final em pares do único torneio ATP em Portugal, depois de, em 2014, ainda no Jamor e com outra organização, ter atingido essa fase ao lado de Gastao Elias.

Já Gastão Elias e Pedro Sousa ficaram pelos quartos-de-final de pares depois de terem perdido com o holandês Wesley Koolhof e o neozelandês Artem Sitak.

