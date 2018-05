Um ponto separa o FC Porto do tão ansiado título de campeão nacional. Para a conquista se tornar realidade, basta os “dragões” não perderem contra o Feirense, no próximo domingo, ou um empate no derby lisboeta, disputado no sábado. Apesar da possibilidade de os portistas se sagrarem campeões este fim-de-semana, a Câmara Municipal do Porto não planeia receber os “dragões” ainda esta semana. Fonte ligada à autarquia confirmou ao PÚBLICO que o clube e a câmara estão em conversações, no que toca à recepção da equipa portista caso esta conquiste o título, mas que os festejos na câmara apenas irão ocorrer na próxima semana, após o jogo contra o Vitória de Guimarães, no dia 13 de Maio.

A mesma fonte admite a vontade que Rui Moreira — conhecido adepto dos “azuis-e-brancos” — sentiria em reabrir as portas da cidade aos sucessos desportivos de “ambos os clubes” da Invicta (FC Porto e Boavista). Fonte ligada ao clube disse ao PÚBLICO que o FC Porto apenas começará a pensar nas comemorações do campeonato nacional junto da autarquia na próxima semana, após o jogo contra o Feirense e, claro está, caso os “dragões” carimbem o 28.º título de campeão nacional.

Últimos festejos na câmara foram há 19 anos

Jogava-se a época 1998-99 quando, em celebração do inédito pentacampeonato conquistado pelos “azuis-e-brancos”, Fernando Gomes, então presidente da câmara do Porto, abriu a varanda municipal aos “pupilos” de Fernando Santos. Os adeptos que presenciavam os festejos estavam longe de imaginar que duraria — ao que tudo indica — quase 20 anos para que a celebração se voltasse a repetir.

Desde o momento em que Rui Rio tomou posse em 2002, não se voltaram a festejar títulos dos "dragões" na varanda da câmara municipal. Rui Moreira, que tomou posse em 2013, tem, muito provavelmente este ano, a primeira hipótese de abrir as portas do município aos festejos "azuis-e-brancos", após o tetracampeonato conquistado pelo Benfica.

