O Atlético Madrid garantiu nesta quinta-feira a presença na final da Liga Europa com um triunfo por 1-0 em casa sobre o Arsenal no jogo da segunda mão das meias-finais, depois de ter empatado (1-1) há uma semana em Londres. Esta será a terceira final dos "colchoneros" na Liga Europa, depois de 2010 e 2012, tendo vencido a competição nas duas ocasiões.

Com esta eliminação, perde-se assim a possibilidade de Arsène Wenger se despedir do Arsenal com um triunfo numa competição europeia, algo que o treinador francês nunca conseguiu em 22 anos ao serviço da equipa londrina.

Depois do empate no Emirates que deixava o Atlético em vantagem na eliminatória, era o Arsenal que tinha de arriscar mais, mas foi o Atlético a marcar já em tempo de compensação na primeira parte. Griezmann fez a assistência e Diego Costa, perante Ospina, fez o único golo do jogo.

O Atlético é, assim, a primeira equipa a garantir a presença na final de Lyon, a 16 de Maio. O outro finalista sairá do confronto entre Red Bull Salzburgo e Marselha. A jogar em casa, os austríacos conseguiram empatar a eliminatória (o Marselha tinha ganho a primeira mão por 2-0) com dois golos na segunda parte e levaram o confronto para prolongamento.

