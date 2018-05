O próximo filme independente da saga Star Wars, Solo: Uma História de Star Wars, estreia-se dentro de 20 dias e a ronda promocional já começou com entrevistas, antestreia no Festival de Cannes e, agora, um vídeo especial. O realizador Ron Howard apresentou um vídeo em que brinca com o formato da série de culto Arrested Development – De Mal a Pior e equipara o seu clã Bluth à família Skywalker. Depois de uma produção atribulada, Howard tomou conta da produção do filme sobre o jovem Han Solo – e da narração do vídeo, tal como fez na série de Mitchell Hurwitz durante anos.

O vídeo de cerca de três minutos resume a história do filme original, que em 1977 pôs George Lucas no mapa e uma nova aventura espacial ao centro da cultura popular. Arrested Development: Star Wars with Ron Howard! foi divulgado na quarta-feira na edição semanal do The Star Wars Show, um programa promovido pela produtora Lucasfilm e pelo site oficial da saga. Além do vídeo, Howard revelou novas imagens do filme que será o segundo filme stand-alone, independente das trilogias em torno da família Skywalker, do universo Star Wars na sequência de Rogue One (2016). A quinta temporada de Arrested Development, série da Fox que à quarta temporada passou para o Netflix, deve estrear-se em breve.

É também o filme que regressa às datas originais de estreia dos filmes Star Wars, no final da Primavera e a anunciar os blockbusters de Verão, ao invés dos novos filmes que têm sido lançados na lucrativa época de Natal. Focado na personagem de Han Solo, o contrabandista tornado herói e uma das personagens mais ricas da série cinematográfica e historicamente interpretada por Harrison Ford, o novo filme teve um percurso acidentado, com os realizadores originais Phil Lord e Christopher Miller a serem afastados do projecto em Junho do ano passado. Ron Howard, um realizador conhecido pelos filmes Uma Mente Brilhante (2001) ou Apolo 13 (1995), foi o sucessor escolhido e a sua paixão pelos filmes criados por George Lucas foi apontada como um dos motivos para a entrada no projecto.

Na quarta-feira, apresentou também novas imagens do filme, algo a que a alargada comunidade de fãs reage sempre em antecipação de um novo filme. As novidades antecedem em dois dias o "dia Star Wars", 4 de Maio, cuja fonética em inglês ("May the fourth") se aproxima da frase emblemática da série "may the Force be with you" e em que é costume haver conteúdos especiais - em Portugal, o canal Hollywood vai exibir os primeiros seis filmes da série entre a partir das 12h20 e depois, de 21 a 26 de Maio, semana de estreia de Solo, cada filme às 21h30.

O filme é protagonizado por Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Paul Bettany ou Woody Harrelson e estreia-se a 24 de Maio em Portugal. No dia 15 tem a sua antestreia no Festival de Cannes, à semelhança do que acontecera já com os seus antecessores Star Wars: Ataque dos Clones (2002) e Star Wars: A Vingança dos Sith (2005). O argumento é de Lawrence e Joe Kasdan e antecede a história encetada com A New Hope.

