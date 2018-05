A partir desta semana, o Instagram vai esconder automaticamente comentários com ofensas e ameaças comuns, e permitir videochamadas entre pequenos grupos de utilizadores. As novidades foram anunciadas durante o F8, a conferência anual em que o dono do Instagram, o Facebook, apresenta projectos a clientes, parceiros e programadores.

As novas videochamadas têm um limite de quatro participantes e permitem que os utilizadores continuem a navegar na aplicação enquanto a conversa decorre. O objectivo é promover o espírito de comunidade. Para evitar que o tempo que os utilizadores passam no Instagram seja interrompido com comentários que a plataforma descreve como “tóxicos” e “divisivos”, este tipo de conteúdo passa a ser automaticamente escondido.

O filtro para esconder alguns comentários foi inicialmente introduzido o ano passado (na altura, com o objectivo de eliminar spam em nove línguas), mas agora passa a incluir ofensas sobre a aparência e saúde de alguém, bem como ameaças à integridade física de outro utilizador. Para tal, o filtro procura “comentários que contenham palavras ou frases quase sempre denunciadas como ofensivas”.

Em comunicado, o presidente executivo da plataforma, Kevin Systrom, explica que isto inclui tudo o que tenha o propósito de “incomodar e transtornar" a comunidade. Para Systrom, a actualização “faz parte da missão para criar um local inclusivo para todas as vozes”.

Para já, o serviço apenas está disponível em inglês. Quem não quiser esconder o conteúdo que chega ao seu perfil, pode desactivar o filtro (activo por defeito) nas definições dos comentários do seu perfil.

