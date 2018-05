A Cambridge Analytica anunciou o seu encerramento esta quarta-feira. A empresa, acusada de ter usado de forma imprópria os dados de milhares de utilizadores do Facebook, alega que a decisão se deveu a uma quebra na confiança dos seus clientes e a despesas crescentes com assuntos legais.

PUB

A notícia foi avançada pelo Wall Street Journal. O encerramento deve-se à perda de clientes e a despesas com assuntos legais "crescentes", confirmou o dono do SCL Group, Nigel Oakes. Ao diário nova-iorquino, Oakes afirmou que o grupo detentor da Cambridge Analytica ia encerrar, e com ele a empresa no centro da discórdia.

Mais tarde chegou o comunicado que confirmou as declarações de Oakes. A cambridge Analytica fez saber que começou os procedimentos de insolvência no Reino Unido e nos EUA. “Hoje, a SCL Elections Ltd, e todos os afiliados britânicos Cambridge Analytica LLC preencheram os requerimentos para iniciar os procedimentos de insolvência no Reino Unido. A empresa irá cessar imediatamente todas as operações”, lê-se no comunicado, citado pelo Guardian. “Adicionalmente, terão início os procedimentos de bacarrota de alguns dos afiliados norte-americanos da empresa, no tribunal norte-americano de bancarrota do distrito de Nova Iorque.”

PUB

“Apesar da confiança inabalável da Cambridge Analytica nos seus trabalhadores” que acredita terem agido de forma “ética e de acordo com as leis”, o “cerco da cobertura mediática levou consigo quase todos os clientes e fornecedores da empresa”, acrescenta o comunicado. Por causa disso já não é viável que a empresa continue a operar.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em Março, tornou-se público que os dados de 87 milhões de utilizadores do Facebook foram usados pela Cambridge Analytica para efeitos de consultoria política.

A Cambridge Analytica foi acusada de ter recuperado esses dados, sem o seu consentimento dos utilizadores da rede social, para elaborar um programa informático destinado a influenciar o voto dos eleitores, favorecendo a campanha de Donald Trump.

O caso levou Mark Zuckerberg, fundador e actual dono do Facebook, a depor perante o Senado norte-americano, em Abril. Durante a audição, Zuckerberg considerou-se culpado e afirmou que ambiciona “proteger as eleições de todo o mundo”.

PUB