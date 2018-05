Os técnicos de diagnóstico e terapêutica agendaram esta quarta-feira dois dias de greve nacional para 24 e 25 de Maio, anunciou à Lusa o presidente de uma estrutura sindical.

Almerindo Rego, do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica, disse que as quatro estruturas sindicais estiveram reunidas esta quarta-feira com o Governo no Ministério da Saúde, não tendo chegado a acordo sobre "as matérias em aberto".

"Não houve acordo nas matérias relativas às tabelas salariais, transições para nova carreira e sistema de avaliação. A proposta do Governo coloca-nos numa posição salarial pior do que aquela em que estamos actualmente", afirmou o sindicalista.

As quatro estruturas sindicais decidiram marcar dois dias de greve nacional para este mês, sendo que o dia 25 coincide com a paralisação dos trabalhadores da saúde, agendada pelos sindicatos afectos à CGTP.

Este é um mês de grande contestação no sector da saúde. Os primeiros a entrar em greve foram os trabalhadores do sector público da saúde. A adesão no turno da manhã rondava, até às 9h30 desta quarta-feira, os 80%, segundo fonte sindical, adiantando que há perturbações nas consultas e serviços de apoio. Há serviços encerrados em Viana do Castelo, Coimbra, Algarve e Alentejo. No Porto, estão apenas a funcionar quatro das 11 salas de consultas de cirurgia do Hospital São João, adiantou fonte sindical. A paralisação nacional prolonga-se até às 24h de quinta-feira.

Na próxima semana são os médicos que iniciam três dias de greve nacional, a começar no dia 8. Nesse mesmo dia está marcada uma concentração em frente ao Ministério da Saúde.

