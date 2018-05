Subiu para sete o número de pessoas constituídas arguidas por causa do incêndio de Pedrógão Grande, em Junho do ano passado. Duas delas pertencem à Ascendi, empresa que tem a subconcessão do Pinhal Interior e por isso a responsabilidade da gestão e manutenção de uma ampla rede rodoviária, o que inclui a limpeza do mato em redor das vias.

A Estrada Nacional 236-1, onde morreram mais de 30 pessoas, estava ao seu cuidado. Os relatórios sobre o incêndio revelaram que a concessionária da estrada não tinha efectuado a limpeza da via, não existindo, na altura do incêndio, a faixa de segurança prevista por lei. A própria empresa também foi constituída arguida. O PÚBLICO questionou a Ascendi sobre esta questão, aguardando respostas da empresa.

Segundo uma nota informativa publicada pela Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra, quatro destas pessoas, que foram constituídas arguidas no final do mês passado, estão ligadas à área de gestão de combustíveis e um quinto suspeito às operações de comando de combate ao incêndio.

De acordo com a mesma nota, os crimes que podem estar em causa são homicídio por negligência e ofensas corporais também por negligência. Até ao final de Abril o inquérito tinha apenas dois arguidos: Mário Cerol, segundo comandante distrital de Leiria, e Augusto Arnaut, comandante dos bombeiros de Pedrógão Grande.

O PÚBLICO questionou a EDP, tendo em conta que quase todos os novos arguidos estão ligados à gestão do combustível - o que inclui a limpeza de mato -, mas a empresa diz que até à data não recebeu qualquer notificação.

A mesma nota informativa confirma que o Ministério Público recebeu, em Novembro de 2017, o relatório da auditoria da Direcção Nacional de Auditoria e Fiscalização da Autoridade Nacional de Protecção Civil, revelado hoje pelo PÚBLICO, e que esse "documento foi junto aos autos, sendo considerado no âmbito das investigações em curso", refere a Procuradoria-Geral Distrital de Coimbra.

Para não ter até hoje revelado o relatório, o Governo alega que este se encontra em segredo de justiça.

