O ministro do Ambiente acusou nesta quarta-feira a Zero de se comportar "como algumas das empresas poluidoras do Tejo" por a associação ambientalista querer impedir a deposição de resíduos do rio num terreno em área protegida. Até ao final da manhã, o ministério não tinha notícia da interposição de qualquer providência cautelar e mantinha a decorrer os trabalhos de montagem do estaleiro em Vila Velha de Ródão, afirmou ao PÚBLICO fonte do ministério.

A Zero anunciou nesta manhã que interpôs uma providência cautelar, no passado dia 26 de Abril, contra o que considera ser uma ocupação ilegal do terreno. O ministro João Pedro Matos Fernandes contrapôs horas depois que "só por estultice é que uma coisa dessas pode ser feita".

"Não me conformo que haja pessoas com responsabilidades que achem normal a existência de 30 mil metros cúbicos de matéria orgânica que estão a gastar oxigénio que é necessário à vida no rio", declarou aos jornalistas à margem de um fórum sobre energia sustentável que começou nesta quarta-feira no Convento do Beato, em Lisboa.

Matos Fernandes afirma que o Governo, que tomou posse administrativa do terreno, recolheu "todos os pareceres necessários" para fazer do terreno depósito temporário e que o projecto de retirada das lamas "é mais do que competente".

"Não há perigo nenhum" para a área protegida, garantiu, referindo que os resíduos serão colocados em sacos "completamente isolados" que serão deixados na margem para que os sedimentos sequem, podendo depois ser depositados em aterros ou aproveitados pelos agricultores para "enriquecer os solos".

No entender da Zero, esta operação implica a realização de acções interditas na área protegida do monumento natural das Portas de Ródão, como a alteração da topografia do terreno, a destruição de vegetação e a deposição de resíduos e a descarga de efluentes.

Num comunicado enviado à imprensa, a Zero dizia ainda que "está a aguardar a apresentação da resolução fundamentada por parte da administração, esperando que esta se abstenha de prosseguir os trabalhos no terreno e aguarde até que a decisão final sobre a ação judicial seja decidida pelo Tribunal e transite em julgado". Contactada pelo PÚBLICO, fonte oficial do ministério do Ambiente garantiu que os trabalhos de montagem do estaleiro na margem do rio Tejo, em Vila Velha de Ródão, "decorrem normalmente", adiantando que até ao final da manhã desta quarta-feira o gabinete não tinha sido notificado da interposição de qualquer providência cautelar.

A expectativa do Governo é que a remoção das lamas comece na primeira semana de Junho.

Ministro diz que iniciativa da Zero é "inenarrável"

A associação ambientalista Zero considera que "não foram devidamente estudadas alternativas de localização exteriores à área protegida, nomeadamente, os terrenos industriais da empresa Celtejo".

A Zero considerou também que a "resolução do Conselho de Ministros ignorou o facto de esta operação de tratamento de resíduos estar obrigatoriamente sujeita a avaliação de impacte ambiental".

O ministro referiu que o local, um antigo areeiro, "não tem coberto vegetal", reforçando que a iniciativa da Zero é "inenarrável e indescritível".

A associação adiantou que a avaliação preliminar da providência cautelar, que deu entrada no Supremo Tribunal Administrativo, considerou que a acção judicial da Zero está "devidamente fundamentada", tendo agora as entidades dez dias para responder. A Zero quer ainda constituir-se assistente nos processos que o Ministério Público venha a levantar contra as empresas prevaricadoras.

