Um atropelamento na linha do Norte, junto à estação de Pombal, fez um morto. A vítima mortal foi confirmada pelo PÚBLICO junto de fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria (CDOS).

A circulação esteve interrompidana via descendente (Porto-Lisboa), mas já foi restabelecida, embora os comboios passem com velocidade reduzida. No sentido ascendente (Lisboa-Porto) a circulação nunca esteve interrompida.

O atropelamento aconteceu pelas 21h17 na estação de Pombal, de acordo com o CDOS. Os bombeiros Voluntários de Pombal e o INEM têm, neste momento, equipas no local.

