O Ministério da Administração Interna esclareceu esta quarta-feira que o Governo aceita, e já o disse ao Ministério Público, a divulgação de um relatório sobre os incêndios de Pedrógão Grande de 2017, até agora por divulgar.

Segundo uma nota do Ministério, "o Governo reafirma que nada tem a esconder relativamente ao pleno apuramento dos factos relativos aos incêndios de Pedrógão Grande e de Outubro de 2017". O relatório da auditoria, efectuada pela Autoridade Nacional de Protecção Civil, foi de imediato remetido ao Ministério Público, diz-se na nota, na qual se acrescenta: "Face à especulação entretanto criada, o Governo não vê inconveniente na publicitação do relatório, o que transmitiu à senhora procuradora-geral da República, de modo a que seja avaliado o levantamento do segredo de justiça."

O relatório, conforme noticiou esta quarta-feira o jornal PÚBLICO, indica que houve documentos apagados ou destruídos e que o combate ao incêndio teve falhas graves. O relatório tem quase seis meses, mas não era conhecido do público. O PSD e o CDS-PP anunciaram na Assembleia da República que iriam pedir o acesso ao relatório.

Em declarações à Lusa, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse que o relatório foi enviado de imediato, mal foi concluído, ao Ministério Público e à Inspecção-Geral de Administração Interna.

