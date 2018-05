O presidente do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), Pedro Dominguinhos, foi esta quarta-feira eleito presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), sucedendo a Nuno Mangas.

PUB

Na reunião realizada na manhã desta quarta-feira, o actual vice-presidente do organismo que representa os institutos politécnicos públicos, foi eleito por unanimidade, confirmando uma escolha que era esperada. Tomará posse ainda este mês para um mandato de dois anos.

Pedro Dominguinhos estabelece como prioridade “mais imediata” para o seu mandato à frente do CCISP “dar cumprimento ao contrato acordo para a legislatura” estabelecido entre os politécnicos e o Governo. Esse acordo garante um reforço orçamental para as instituições sempre que haja alterações legislativas com impacto nas suas contas.

PUB

Em cima da mesa estão os aumentos de encargos fruto dos descongelamentos das carreiras na função pública, o fim do período transitório definido no Estatuto da Carreira Docente dos politécnicos e também o programa de regularização dos precários da função pública.

Pedro Dominguinhos aponta outras linhas de força para o seu mandato à frente do CCISP. Por um lado, assegurar que é consagrada a possibilidade de os politécnicos atribuírem doutoramentos, que é proposta pelo Governo na nova Lei de Graus de Diplomas, mas que vai exigir uma revisão da Lei de Bases do Sistema Educativo e do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior. A revisão desses diplomas “só acontecerá na próxima legislatura”, antecipa e implicará que os politécnicos tenham “influência juntos dos partidos” para garantir a mudança.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por outro lado, o presidente do CCISP pretende que os politécnicos reforcem a sua prática de investigação científica e mantenham um trabalho de proximidade juntos dos territórios em que estão implementados, tornando-os “mais competitivos, mais coesos e mais inclusivos”.

Pedro Dominguinhos licenciou-se em Economia pela Universidade Lusíada de Lisboa, em 1994. Fez depois o mestrado em Economia Internacional e o Doutoramento em Gestão no Instituto Superior de Economia e Gestão, que actualmente pertence à Universidade de Lisboa. Nessa altura já era professor no IPS, onde começou a dar aulas em 1995.

Desde 2009 que tem a posição de professor coordenador, a segunda na hierarquia da carreira dos docentes dos politécnicos. Há mais de uma década que Pedro Dominguinhos desempenha funções de gestão dentro do IPS. Foi presidente do conselho directivo da Escola Superior de Ciências Empresariais, entre 2007 e 2009, e vice-presidente do politécnico nos seis anos seguintes. Nessa altura, foi eleito presidente, cargo para o qual foi reconduzido no início do mês passado.

PUB