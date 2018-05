O caso do relatório interno sobre Pedrógão Grande entrou esta quarta-feira pelo plenário adentro pela mão do CDS que acusou o Governo de lançar um "manto de obscuridade" sobre o assunto. Na defesa do Executivo, apenas o PS e o PCP ficaram unidos. De resto, BE, PSD e CDS querem que o relatório da Direcção Nacional de Auditoria e Fiscalização (DNAF) da Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) revelado esta quarta-feira pelo PÚBLICO seja entregue no Parlamento para fiscalização política.

PUB

O CDS escolheu o tema para declaração política esta tarde na Assembleia da República. O deputado Telmo Correia questionou o porquê de o Governo ter "ocultado ao país um relatório tão importante quanto este".

Mas o centrista questionou mais, quis saber "que consequências tirou deste relatório? Se houve processos disciplinares, quantos, dirigidos a quem? Que alteração pretende fazer o Governo para o futuro?", questionou. "Esta matéria não pode ficar ocultada", defendeu o deputado que considera, em relação ao tema dos incêndios de Pedrógão Grande que "houve um padrão" de ocultação por parte do Governo que começou com "a lei da rolha para que os comandantes não pudessem dizer os problemas e dificuldades que estavam a enfrentar", como também a tentativa de "obstar" a audição do segundo comandante nacional na altura, Albino Tavares, sobre os pedidos de meios ao Ministério da Administração Interna que não tiveram resposta positiva.

PUB

Para os centristas, não colhe a justificação do Governo de que esta auditoria se encontra em segredo de justiça como argumento para a sua não revelação: "É uma desculpa esfarrapada para o Governo ter guardado na gaveta e ocultado este relatório durante seis meses", disse. Uma vez que ao mesmo tempo que oculta, faz "propaganda", havendo ainda muitas medidas por conhecer.

O mesmo considerou o social-democrata Carlos Peixoto que considerou que o Executivo não o revelou por este ser "incómodo". Esta coisa de mandar as coisas para o Ministério Público para não se discutirem publicamente provoca algumas interrogações: quem classifica este relatório como segredo de justiça? Agora é o MAI", disse o deputado do PSD.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Não alinhando nas críticas, o Bloco de Esquerda acabou por defender que é "crucial" que seja "do conhecimento de todos os factos relativos aos incêndios do verão passado", defendeu a deputada Sandra Cunha. "O acesso integral é vital".

A esquerda não esteve totalmente em uníssono, apenas com o PS e o PCP a defenderem integralmente a decisão do Ministério da Administração Interna. Os socialistas, por Fernando Anastácio, defendeu que o deputado do CDS "faltou à verdade", uma vez que o PS nunca boicotou nenhuma audição. E acrescentou: "O MAI remeteu [o relatório] ao Ministério Público. Sabe disso perfeitamente, mas não o diz porque não lhe convém".

O deputado do PCP, Jorge Machado disse que "quando chegar a altura devida", também "é importante para o grupo parlamentar do PCP ter acesso a toda a documentação". Mas acabou a defender o MAI. É de notar "que quem pediu a auditoria foi o MAI, que foi enviada para o Ministério Público. É significativo e importa salientar porque não preenche o critério de ocultação que o senhor deputado [Telmo Correia] falou", disse.

PUB