O Parlamento vai debater os quatro projectos de lei sobre morte medicamente assistida no dia 29 deste mês.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira, informou o porta-voz da conferência de líderes, Duarte Pacheco.

Em discussão vão estar os projectos do PS, Bloco de Esquerda, PAN e ainda o dos Verdes, que preferiam que o tema fosse discutido mais tarde, mas que apresentam igualmente o seu projecto.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, o deputado socialista Pedro Delgado Alves considerou que já decorreu um "extenso debate" no Parlamento e fora dele, o que justifica o agendamento dos projectos sobre morte assistida. O PS "está disponível" para debater as propostas que sejam apresentadas por outros partidos, disse o deputado, defendendo que "não se pretende legislar à pressa".

