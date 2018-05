O requerimento do PSD para ouvir o ex-ministro da Economia Manuel Pinho foi aprovado nesta quarta-feira com o voto favorável de todas as bancadas, à excepção do BE, que se absteve.

Emídio Guerreiro, vice-presidente da bancada social-democrata, sustentou que Manuel Pinho deveria “prestar esclarecimentos” no Parlamento sobre notícias publicadas nos últimos dias, sem se referir directamente aos alegados recebimentos de dinheiro enquanto ministro pagos pelo Grupo Espírito Santo. O deputado separou o caso político da situação na justiça, mas sublinhou que é necessário “trazer para a política o que faz parte da política: o comportamento dos decisores, o seu trajecto e as consequências”.

O deputado bloquista Heitor Sousa defendeu que a audição deveria realizar-se no âmbito da comissão parlamentar de inquérito proposta esta quarta-feira pela sua bancada sobre as rendas na energia. Foi o único deputado a colocar mais objecções à audição de Pinho na comissão de Economia e absteve-se. Bruno Dias, do PCP, considerou que se deveria fazer uma “abordagem mais abrangente” da “subordinação do poder político ao poder económico” e que isso não se resume a Manuel Pinto. “Não queremos que esta matéria se reduza a casos mais mediáticos que permitam ocultar os problemas”, defendeu o deputado comunista.

Os deputados do PSD e do CDS argumentaram que remeter a audição do ex-ministro para uma comissão de inquérito demora mais tempo, já que este tipo de iniciativas tem os seus trâmites próprios. “A criação da comissão de inquérito à boleia deste tema tem de ser aprovada, constituída, tem de ter o seu plano de actividades. Demora muito tempo”, disse Emídio Guerreiro.

Na mesma linha do PSD, o deputado Pedro Mota Soares defendeu ser “muito relevante obter explicações políticas sobre factos novos”, sublinhando que o CDS não confunde “o plano judicial com o plano político”.

O presidente da comissão de Economia deverá contactar o ex-ministro para verificar a sua disponibilidade para ir ao Parlamento, embora o seu advogado já tenha garantido que Manuel Pinho só falará perante os deputados depois de ser ouvido pelo Ministério Público no processo da EDP em que é arguido.

