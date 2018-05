O Ministério da Administração Interna (MAI) reagiu na manhã desta quarta-feira à notícia do PÚBLICO que revelou o relatório da Direcção Nacional de Auditoria e Fiscalização da Autoridade Nacional de Protecção Cvil, dizendo que "é falsa a informação de que o Governo tenha “escondido” o relatório desde Novembro".

De acordo com o MAI, o relatório foi remetido ao "Ministério Público, junto da Comarca de Leiria, no dia 20 de Novembro, para efeitos de investigação" e como tal está "abrangido pelo segredo de justiça".

Esta foi a justificação do gabinete de Eduardo Cabrita depois de o PÚBLICO questionar o MAI desde o final do Verão do ano passado e ter enviado um lote de perguntas na terça-feira, que pode ler aqui.

Certo é que este relatório teve um tratamento de divulgação pública diferente de todos os outros, também eles a serem avaliados pelo Ministério Público. Tanto os relatórios internos da GNR - que causaram alguma celeuma dentro da instituição -, como os relatórios das comissões técnicas independentes e outros foram revelados em Agosto pelo Governo e compõem o leque de documentos avaliados pela justiça. Apenas este relatório é mantido sem ser divulgado, não esclarecendo o gabinete de Eduardo Cabrita qual a diferença para os restantes.

