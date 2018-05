Na véspera do Dia da Europa, a 8 de Maio, vai decorrer na Reitoria da Universidade Nova em Lisboa um debate sobre a democracia digital e o futuro da participação cívica. A organização é da representação em Portugal da Comissão Europeia com o patrocínio da Presidência da República e merece destaque pelo nível dos oradores que coloca em discussão.

O debate é intitulado “Democracia 4.0” e tem por base o futuro da democracia, centrando-se na forma como as gerações mais jovens podem utilizar as ferramentas digitais de modo a contribuir para a renovação do sistema político, tema que tem sido pouco abordado.

A primeira sessão terá logo em destaque o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia e actual investigador principal do Centro de Estudos Europeus da Universidade de Harvard, Radek Sikosrski. A esse arranque segue-se o painel de discussão sobre “a nova vaga da democracia digital”, que terá em palco os responsáveis do Kieskompass e do Hemiciclo, para lá dea investigadora Sofia Serra da Silva. Ainda de manhã decorre o debate sobre democracia participativa, com a participação dos directores do FutureGov e do DecideMadrid e também com Graça Fonseca, secretária de Estado da Modernização Administrativa.

Da parte da tarde está em palco o tema da desinformação, com a participação de Ann Mettler, directora do Policy Strategy Centre, e de Meyer-Resende, director do Democracy Reporting, juntamente com Sofia Rasgado, coordenadora do Centro Internet Segura. De seguida vai discutir-se a inteligência artificial, com a participação do presidente do Instituto Superior Técnico, Arlindo Oliveira, da relatora deste tema para o Comité Económico e Social, Catelijne Muller, e do correspondente de temas de inteligência artificial do site Politico. O dia termina com uma conversa com o comissário europeu Carlos Moedas, co-organizador deste evento, que é encerrado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O PÚBLICO é parceiro de media na realização deste evento e vai fazer a cobertura intensiva das discussões do dia. Já há um mês, o PÚBLICO tinha sido parceiro de um outro evento, a Conferência Ulisses, que decorreu durante o fim-de-semana de 7 e 8 de Abril no CCB, onde se discutiu o futuro da Europa a partir de quatro grandes temas: os direitos e a democracia, a sociedade e o bem-estar, o conhecimento e a cultura e a educação e a ciência.

