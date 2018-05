O primeiro-ministro inicia nesta quarta-feira, em Otava, uma visita oficial de quatro dias ao Canadá durante a qual procurará explorar as potencialidades abertas pelo recente acordo de livre comércio entre este país e a União Europeia (CETA).

Além de Otava, António Costa estará também em Toronto e Montreal, num programa em que será acompanhado em várias ocasiões pelo primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, que se assume como adversário do proteccionismo económico e defensor do multilateralismo político no sistema de relações internacionais.

Com o líder do executivo português viajam também o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, os secretários de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, bem como o presidente da AICEP (Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal), Luís Castro Henriques.

Num país que é considerado a décima economia mundial e em que residem cerca de 450 mil portugueses e lusodescendentes, na sua maioria de origem açoriana, António Costa convidou o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, para integrar a sua comitiva oficial.

Também o antigo comissário europeu e ministro socialista António Vitorino, que é candidato ao cargo de director geral da Organização Internacional para as Migrações, acompanha António Costa nesta visita oficial ao Canadá.

Nesta quarta-feira, ao fim da tarde, logo após chegar a Otava, o primeiro-ministro encontra-se com representantes da comunidade portuguesa numa recepção que terá lugar no Centro Recreativo Português Lusitânia.

Os encontros institucionais com o primeiro-ministro canadiano e com outras autoridades políticas deste país acontecerão na quinta-feira, dia em que ao fim da tarde António Costa também visitará em Kingston a fábrica da empresa agroalimentar portuguesa Frulact, que abriu no ano passado e que produz iogurtes para o mercado canadiano.

Em Toronto, na sexta-feira, o primeiro-ministro terá sobretudo uma agenda económica, e em Montreal, no sábado, o dia vai ser dedicado à língua, ao ensino e à arquitectura portuguesa.

