O Bloco de Esquerda vai apresentar nesta quarta-feira no Parlamento o projecto de resolução com vista à constituição da comissão de inquérito às rendas da energia, depois de o levar à conferência de líderes que se realiza ao fim da manhã e acolher eventuais melhorias ao texto que ali sejam propostas.

“Estamos disponíveis para fazer alterações, até porque gostaríamos que fosse aprovado por unanimidade”, afirmou ao PÚBLICO o deputado Jorge Costa. Mas mesmo que dê entrada no Parlamento ainda nesta quarta-feira, o projecto de resolução só deve ser votado na próxima semana, adiantou o deputado.

Jorge Costa não quer avançar nomes “a conta-gotas” de personalidades que o BE vai propor ouvir nesta comissão, que tem como protagonista o ex-ministro da Economia Manuel Pinho, mas já se sabe que quer ouvir todos os membros dos governos que tiveram responsabilidades sobre os CMEC (Custos de Manutenção de Equilíbrio Contratual, vulgo rendas da energia) desde que foram criadas, no Governo Durão Barroso, até ao actual secretário de Estado da Energia, passando pelos reguladores, pelo presidente da EDP e outros decisores desta área, como a Direcção-Geral de Energia.

“Queremos uma radiografia completa a esta renda e aproveitaremos esta comissão para tentar acabar com ela”, afirmou o deputado. Para além das suspeitas de crimes sob investigação no âmbito da Operação Ciclone (que investiga os acordos da entrada em vigor dos CMEC), de que Manuel Pinho e António Mexia são os principais arguidos, o BE quer apurar todas as responsabilidades.

“Pode ter havido responsabilidades políticas muito sérias e importantes, já que estas rendas foram criadas no Governo de Durão Barroso e reguladas no de Santana Lopes. Não vamos branquear responsabilidades de ninguém”, diz Jorge Costa. “A direita está a reagir de forma violenta porque queria aproveitar esta oportunidade para sair do filme dos CMEC mas nós não lhe vamos fazer esse favor”.

