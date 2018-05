Pacheco Pereira e o centro

Parece que Pacheco Pereira gostaria que houvesse em Portugal condições para uma governação ao centro, apesar de duvidar da sua exequibilidade. Se há coisa que eu nunca soube o que era, na prática real, foi o que significava governar "ao centro". Admito uma aproximação em sociedades evoluídas, com elevado nível cultural, económico e social... mas apenas uma "máscara" aceite pelos cidadãos.

Em Portugal, com o nosso nível de educação, desigualdades culturais, económicas e sociais, um governo "ao centro" seria, inevitavelmente, um governo de direita e sem hipótese de qualquer máscara. Para mais quando é impossível ignorar o nível de cumplicidades, facilitações e "curtos-circuitos" que se estabelecem entre as classes possidentes que paralisam, na prática, qualquer tentativa potencialmente igualitária em termos de progressão para uma sociedade de direitos e garantias para todos.

A “geringonça” aí está para mostrar as tremendas complexidades de tentar "diminuir apenas" as tremendas injustiças e o fosso económico e social que se mantêm em Portugal

Ana Maria Mota, Porto

Crime sem castigo

No próximo mês de Junho perfaz um ano sobre o terrível incêndio de Pedrógão Grande no qual dezenas de portugueses pereceram de forma horrível; mortes que, segundo relatórios técnicos conhecidos, foram devidas a negligência dos poderes públicos que tinham a incumbência de proteger as suas vidas.

Num país onde a Justiça aplique as suas leis, como é a sua obrigação, já deveríamos ter os homicidas por negligência identificados e constituídos arguidos, mas temo que, ou por incompetência ou por negligência também da própria Justiça, nada irá acontecer!

Na obra-prima de Dostoyevsky, Crime e Castigo, este grande escritor russo escreve que "se Deus não existe tudo é possível", mas Dostoyevsky estava enganado: mesmo que Deus não exista, nem tudo é possível. Numa sociedade democrática decente, quem cometa um crime, mesmo que por negligência, deve ser julgado; não o sendo, viveremos, então, numa sociedade podre onde tudo é possível, pelo menos para alguns.

Ezequiel Neves, Lisboa

Dumping fiscal

A ministra das Finanças da Suécia demonstrou um profundo desagrado ao seu homólogo português pelas isenções fiscais concedidas a reformados estrangeiros residentes no nosso país. À semelhança do que havia acontecido no caso finlandês, o nosso Governo deverá alterar a lei, no sentido de eliminar os referidos benefícios, harmonizando a taxa de imposto com as dos restantes parceiros comunitários. Assim sendo, não se compreende como é que se ignoram práticas de dumping fiscal, ao nível do IRC e IVA – mais lesivas para os cofres públicos –, em países como a Irlanda e o Luxemburgo, e se ataca deliberadamente uma pequena economia, por tentar competir, pela atracção de capitais, através dos parcos mecanismos de que dispõe para o efeito.

De facto, com o passar dos anos, verificamos que a União Europeia continua a esmagar os interesses da periferia e dos países pequenos, procurando sempre salvaguardar os interesses dos países mais ricos, não só do ponto de vista monetário, cambial e comercial, mas também ao nível fiscal. Infelizmente, os cheques de Bruxelas têm um preço. Esperemos que não seja alto demais.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

