Os principais partidos da oposição na Turquia pretendem formalizar na quinta-feira uma ampla coligação para enfrentar o Presidente Recep Tayyip Erdogan nas eleições antecipadas de Junho.

A coligação inclui tanto a oposição nacionalista como os partidos secularistas, unidos apenas para pôr em causa o poder do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP) de Erdogan, que detém a maioria dos lugares no Parlamento. O entendimento foi fechado esta semana e inclui o Partido Popular Republicano (CHP, secularista), o recém-fundado Iyi (nacionalista), o Saadet (islamista) e o Partido Democrata.

De fora da coligação ficou o Partido Democrático do Povo (HDP, pró-curdo), que viu muitos dos seus dirigentes serem detidos nos últimos dois anos, acusados de apoiarem organizações terroristas.

Esta é a resposta da oposição à aliança pré-eleitoral formada entre o AKP e o Partido do Movimento Nacionalista, de extrema-direita, promovida por Erdogan para travar uma possível queda nas eleições antecipadas para 24 de Junho.

No mesmo dia celebram-se também eleições presidenciais que devem ser facilmente vencidas por Erdogan que, à luz das recentes alterações constitucionais, terá poderes amplamente reforçados.

