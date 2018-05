Quarenta e quatro pessoas foram dadas como desaparecidas na sequência do desabamento de um prédio de de 24 andares no centro da cidade de São Paulo na madrugada de terça-feira.

"Continua com as buscas, sendo que no momento há 44 desaparecidos", informou o Corpo de Bombeiros na rede social Twitter.

Na terça-feira apenas três pessoas estavam dadas como desaparecidas, entre elas um homem que estava a ser resgatado no momento em que o prédio, onde deflagrou um incêndio, desabou.

O incêndio no prédio pode ter sido desencadeado por um acidente doméstico, de acordo com a imprensa brasileira.

O edifício, uma antiga sede da Polícia Federal brasileira, estava ocupado por 146 famílias que viviam no local em péssimo estado de conservação, desafiando todas as regras de segurança.

O Presidente do Brasil, Michel Temer, visitou o local na terça-feira, mas foi mal recebido por uma multidão que gritava: "Queremos moradia!" Os guarda-costas do Presidente tiveram que retirá-lo rapidamente da área do acidente devido à hostilidade.

São Paulo, com 12 milhões de habitantes, é a cidade mais populosa da América Latina e sofre com desigualdades significativas, as quais levam muitas famílias pobres a ocupar prédios abandonados no coração da metrópole, onde áreas inteiras foram abandonadas pelos proprietários.

