No início de Março, o procurador especial Robert Mueller equacionou a hipótese de intimar Trump. A possibilidade foi levantada durante uma reunião com a equipa de advogados do Presidente norte-americano e poderá avançar caso Donald Trump se recuse a colaborar com a investigação que decorre à alegada interferência de Moscovo nas eleições presidenciais dos EUA.

A notícia foi avançada pelo Washington Post com base nas informações partilhadas por John Dowd, um ex-advogado de Trump, que se demitiu da equipa do Presidente no final de Março, duas semanas depois do encontro com Mueller. “Isto não é nenhum jogo. Estão a meter-se com o trabalho do Presidente dos Estados Unidos”, terá dito Dowd aos procuradores que investigam o caso.

PUB

Conta o Washington Post que, no mesmo encontro, os advogados de Trump defenderam que o Presidente norte-americano não tinha qualquer obrigação de responder às perguntas da investigação que decorre. O procurador especial terá então respondido que caso Trump se recusasse a falar poderia ser intimado e forçado a testemunhar.

PUB

Foi então que a equipa de Mueller concordou em fornecer mais detalhes da investigação à equipa jurídica do Presidente norte-americano, a propósito dos assuntos que o procurador especial quer ver respondidos por Trump.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na segunda-feira, foram reveladas pelo The New York Times as perguntas que Mueller quer fazer a Trump. O tom das questões poderá ser indicativo, uma vez que a sua leitura dá a entender que o procurador especial trata o Presidente dos EUA mais como suspeito do que como testemunha. Entre as questões conhecidas está a intenção de perceber quais eram os vínculos de Trump à Rússia quando era empresário do ramo imobiliário e a sua intenção de se reunir com o Presidente russo, Vladimir Putin.

Trump reagiu à divulgação das perguntas na terça-feira, através do seu Twitter. “Uma lástima que as perguntas sobre a caça às bruxas da Rússia tenham sido dadas aos media. Não há dúvidas ou conluio. É um crime inventado, um conluio que nunca existiu, uma investigação que começa com a divulgação de informação classificada — que bonito”. “Seria muito difícil obstruir a Justiça por um crime que nunca aconteceu”, acrescentou ainda.

Responder às perguntas é um risco para Trump caso seja apanhado em contradições ou mentiras. Neste caso, o cenário mais provável é a abertura de um processo de destituição contra Donald Trump pelo Congresso.

PUB