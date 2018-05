Em 2015, nas vésperas das eleições primárias do Partido Republicano que dariam vitória ao então pré-candidato à corrida presidencial Donald Trump, um relatório médico assinado por Harold Bornstein descrevia a saúde de Trump como “extraordinária”. Agora o mesmo médico veio admitir em declarações à CNN que todo o relatório médico foi, na realidade, escrito pelo próprio Trump e Bornstein apenas o assinou.

“A sua força física e resistência são extraordinárias”, começa o relatório. “Caso seja eleito, Trump, posso afirmar inequivocamente, será um dos indivíduos mais saudáveis alguma vez eleitos para a presidência”, lia-se no documento.

À data, o relatório médico de Trump pretendeu responder à pressão da imprensa. Dois dias antes de ser revelado o relatório, Trump escreveu no Twitter que “enquanto candidato presidencial” tinha instruído o seu “médico de longa data” a elaborar um relatório médico no período de duas semanas. No mesmo tweet, Trump antecipava que o relatório iria “mostrar a perfeição” do seu estado de saúde.

As declarações de Bornstein surgem depois de ter revelado que um dos guarda-costas de Trump, Keith Schiller, terá invadido o seu consultório em busca do historial médico de Trump em Fevereiro de 2017, depois de o médico ter revelado ao New York Times que Trump tomava um medicamento para fazer crescer o cabelo.

Schiller e um dos advogados da equipa de Trump, Alan Garten, terão levado as informações médicas, o que deixou o médico “assustado e triste”, cita o Guardian. A ida do guarda-costas foi confirmada pela porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, na conferência de imprensa de terça-feira, garantindo que fez parte um “procedimento normal”.

“Aquele relatório é humor negro. É o meu sentido de humor. É como aquele filme, o Fargo. Pega na verdade e leva-a numa outra direcção”, comentou ainda o médico.

Bornstein diz ainda que decidiu falar agora depois de perceber que Ronny Jackson não iria regressar ao cargo de médico pessoal de Trump na Casa Branca. Jackson tinha sido nomeado secretário do Departamento de Assuntos Veteranos dos EUA, no final de Março. A sua nomeação acabaria por cair devido a acusações de consumo e condução sob efeitos de droga, bem como ao número de críticas face à sua falta de preparação para o cargo.

Ronny Jackson foi o médico que no início deste ano assinou o relatório que avalia a saúde de Trump como “excelente” e lhe deu “nota máxima” no teste cognitivo.

