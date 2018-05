A Força Aérea norte-americana reportou, esta terça-feira, a queda de um avião de carga da Guarda Nacional Aérea perto de um aeroporto no estado da Georgia. Até agora não há registo de feridos. Ainda não se conhecem as causas do acidente.

Num tweet, a Agência de Gestão de Emergências do condado de Chatham escreve que o aparelho, um C-130, se despenhou na intersecção de duas estradas. O acidente aconteceu pelas 11h30 (hora local, 16h30 em Lisboa), escreve a AP. De acordo com o porta-voz da Guarda Nacional, seguiam cinco pessoas a bordo, cita a ABC.

Uma fotografia captada pelos Bombeiros de Savanah, localidade onde aconteceu o acidente, mostra a cauda do avião completamente em chamas, e o aparelho rodeado por ambulâncias.

