O valor mediano dos preços da habitação no país, em 2017, apurados no quarto trimestre, fixou-se em 932 euros por metro quadrado, mais 7,6% face ao valor registado no quarto trimestre de 2016 (866 euros por metro quadrado), com Lisboa e Porto a ficarem muito acima dos valores nacionais.

PUB

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados nesta quarta-feira, o valor mediano, em termos homólogos, disparou 18,1% na cidade de Lisboa, 17,6% no Porto e 15,9% na Amadora. A cidade de Braga registou o menor crescimento relativo (+5,4%) entre as cidades com mais de 100 mil habitantes.

Para além de Lisboa e Porto, 37 outros municípios apresentaram um preço mediano de venda de habitação acima do valor nacional, localizados, maioritariamente, nas sub-regiões Algarve (13 municípios), Área Metropolitana de Lisboa (11) e Área Metropolitana do Porto (5). O município de Lisboa (2438 euros/m2) manteve, em relação ao trimestre anterior, o preço mediano de vendas de habitação mais elevado do país e com valores acima de 1500 €/m2 destacaram-se os municípios de Cascais (1922 euros/m2), Loulé (1763 euros/m2), Lagos (1687 euros/m2), Oeiras (1642 euros/m2) e Albufeira (1572 euros/m2).

PUB

Os dados agora divulgados pelo INE referem-se às novas Estatísticas de Preços da Habitação ao nível local, de forma a permitir “ampliar o conhecimento sobre o mercado de transacções de imóveis destinados à habitação”. Nestas estatísticas toma-se a mediana (valor que separa em duas partes iguais o conjunto ordenado de preços por metro quadrado) como valor de referência para os preços de venda de alojamentos familiares (euros/m2), o que permite reduzir o efeito de valores extremos da leitura do mercado de transacções de habitação à escala local. Esclarece ainda o INE que a escolha de um período anual permite atenuar possíveis efeitos sazonais no comportamento dos preços, bem como ampliar o detalhe geográfico de apresentação de resultados.

PUB