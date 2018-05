O mercado automóvel registou um crescimento de 11,3% em Abril, em relação ao mesmo mês de 2017, um valor superior ao crescimento acumulado do primeiro quadrimestre deste ano, que foi de 6,4%, informou hoje a ACAP.

De acordo com um comunicado da Associação do Comércio Automóvel de Portugal (ACAP), em Abril de 2018 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 24.835 veículos automóveis, mais 11,3% do que em Abril do ano passado.

No primeiro quadrimestre de 2018 foram colocados em circulação 97.973 novos veículos, o que representou um crescimento homólogo de 6,4%.

Segundo a ACAP, do total de veículos registados em Abril, 21.430 eram automóveis novos ligeiros de passageiros, o que representou um aumento de 13,8% em relação ao mês homólogo de 2017.

Em relação aos veículos ligeiros de mercadorias, houve um decréscimo de 3,8%, com 3.003 unidades registadas.

Quanto ao mercado de veículos pesados, que engloba os de passageiros e de mercadorias, em Abril deste ano verificou-se um crescimento de 11% em relação ao mesmo mês do ano passado, tendo sido comercializados 402 veículos desta categoria.

