Mais dinheiro para a inovação, o digital, a mobilidade de jovens; a segurança, defesa e o controlo de fronteiras, que são as novas grandes prioridades europeias. E menos dinheiro para a agricultura e os fundos de coesão, as duas grandes políticas estruturais e que absorvem a maior parcela do orçamento comunitário. É desta forma que a Comissão Europeia propõe distribuir as verbas do próximo quadro financeiro plurianual (QFP) entre 2021 e 2027, que deverá ascender a um total de 1,279 biliões (milhões de milhões) de euros (preços correntes) que correspondem a 1,114% da riqueza dos 27 membros que vão compor a União Europeia após o “Brexit”.

Ao propor este montante global, a Comissão mantém praticamente inalterado o seu orçamento global disponível para pagamentos, apesar da perda das verbas provenientes do Reino Unido, que dos 28 Estados-membros era o quarto maior contribuinte absoluto. Para compensar esse “buraco”, de cerca de 13 mil milhões de euros por ano, Bruxelas propõe um aumento modesto das contribuições nacionais, do actual 1% para 1,11% do rendimento nacional bruto, um pedido que fica bem aquém da proposta de 1,3% do Parlamento Europeu mas que assim tem mais hipóteses de ser aceite pelos países que defendem uma maior “frugalidade” nas transferências para a União Europeia.

Além do dinheiro vindo dos Estados-membros, a Comissão projecta a obtenção de mais receitas através de novos recursos próprios — 20% das receitas do regime de comércio de licenças de emissão; uma taxa de 3% aplicada à nova matéria colectável comum consolidada do imposto sobre as sociedades; uma taxa nacional sobre os resíduos de plástico não reciclados —, que calcula corresponderão a 12% do total do orçamento.

Correspondendo também aos anseios de uma maior flexibilidade e eficiência do orçamento por parte dos países que são contribuintes líquidos, a Comissão também propõe reduzir em mais de um terço o número de programas do próximo QFP. Assim, os 37 novos programas (no actual quadro financeiro são 58) vão integrar objectivos e financiamentos que hoje estão fragmentados. Também estão previstas reafectações e outras poupanças.

Depois de negociações de última hora que levaram ao prolongamento da reunião do colégio de comissários, e de uma primeira apresentação da proposta numa sessão plenária do Parlamento Europeu, o responsável da pasta do orçamento, Günther Oettinger, veio explicar os condicionamentos do exercício orçamental e as escolhas políticas que levara, ao desenho do novo QFP, — que definiu como um “orçamento moderno para uma Europa que protege, capacita e defende”.

Repetindo que toda a proposta assenta no conceito de “valor acrescentado da UE”, muito caro a países como a Alemanha, Oettinger sublinhou o reforço do investimento “em áreas em que um só Estado-membro não poderia agir isoladamente ou em que é mais eficaz actuar em conjunto” — o que está na base, por exemplo, do crescimento para 35 mil milhões de euros das verbas destinadas à gestão de fronteiras, asilo e migrações, que no actual QFP são de 13 mil milhões. Esse novo investimento vai permitir, por exemplo, que as forças da guarda costeira e protecção de fronteiras possa crescer de 1200 para 10 mil efectivos.

Oettinger procurou desaromatizar o impacto dos cortes projectados para as políticas estruturais, contrapondo que Bruxelas “continuará a financiar as políticas tradicionais, como a agricultura e a coesão, ainda que modernizadas”, de forma a conseguir poupanças e promover a eficácia. “Todos queremos beneficiar dos elevados padrões de qualidade dos nossos produtos agrícolas e das regiões em fase de recuperação económica”, afirmou.

De acordo com as tabelas apresentadas pela Comissão, tanto a Política Agrícola Comum (PAC) como os vários fundos disponíveis ao abrigo da Política de Coesão serão reduzidos em 5%. Sinal da força dos países com maiores interesses agrícolas e dos lobbies da agricultura em Bruxelas, o orçamento da PAC acabou por ser resgatado à última hora de um corte mais substancial de 6%, tal como estava previsto.

A PAC vale cerca de 40% do orçamento comunitário, distribuindo anualmente cerca de 59 mil milhões de euros pelos vários Estados membros (Portugal recebe actualmente, em pagamentos directos aos produtores, cerca de quatro mil milhões de euros, e o mesmo montante ao abrigo do programa para o desenvolvimento rural).

Já no que diz respeito à coesão, a Comissão garante que o corte orçamental não vai comprometer o apoio às reformas estruturais, e até prevê que os fundos venham a ser utilizados num âmbito mais alargado, por exemplo, para promover a integração de migrantes.

Entre as rubricas que vêem crescer o seu financiamento destaca-se o programa Erasmus, que duplica a sua dotação, e o actual fundo Horizonte 2020, que se inscreve no portefólio gerido pelo comissário da Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas. No novo QFP, o principal programa de apoio à inovação será chamado Horizonte Europa e ultrapassará a barreira simbólica dos três dígitos, com uma dotação de 100 mil milhões de euros anuais (um aumento de 30% face ao valor actual).

