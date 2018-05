A Agência Mundial Antidopagem (AMA) vai reavaliar em 17 de Maio a situação da Rússia, analisando o grau de cumprimento das suas exigências, a menos de um mês do início do Mundial de futebol.

Depois das denúncias de doping generalizado dos seus atletas, com a agravante da situação ser estimulada e protegida pelo estado russo, conforme revelou o relatório McLaren, a AMA vai reunir em Montreal, Canadá, para avaliar um eventual levantamento da suspensão.

Em Novembro, o conselho da fundação da AMA votou pela manutenção da suspensão, após a agência russa não ter cumprido com a exigência de aceitar publicamente as conclusões do relatório McLaren e o Governo russo não ter permitido o acesso a todas as amostras e dados mantidos no laboratório, que são objecto de uma investigação.

Olivier Niggli, director-geral da AMA, será quem vai informar os membros do conselho de fundação sobre os avanços.

O relatório McLaren estima que sejam mais de 1000 os desportistas implicados num sistema de doping entre 2011 e 2015, acusação reiteradamente negada pelo Governo russo.

Em 7 de Dezembro, o vice-primeiro ministro russo, Vitali Mutkó, igualmente presidente da federação russa de futebol, deixou o comité organizador do Mundial 2018, dois dias depois de ter sido banido pelo Comité Olímpico Internacional pelo seu papel na alegada conspiração de doping.

O político, que já presidiu ao clube Zenit São Petesburgo, tinha liderado a Rússia nos Jogos de Inverno de 2010, em Vancouver, Canadá, onde fui acusado de ter gastado 12 vezes mais do que o orçamentado.

O Conselho de Fundação do COI é formado por 38 membros que representam o movimento olímpico e os governos de forma equitativa e reunirá um dia depois da comissão executiva da AMA.

Devido ao escândalo de doping, a Rússia foi proibida de participar nos Jogos Olímpicos Rio 2016, no Brasil, e nos Jogos de Inverno de PyeongChang 2018, na Coreia do Sul.

