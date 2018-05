Pinto da Costa ainda não se sente campeão. Em declarações ao jornal O Jogo, o líder portista analisou o actual momento do FC Porto e reiterou o desejo de conquistar o título nacional no Estádio do Dragão, perante os adeptos "azuis-e-brancos", sublinhou a importância do papel de Sergio Conceição nesta época desportiva.

Para o presidente do FC Porto o campeonato ainda não está resolvido e deixa a directriz para a jornada que se avizinha: “As coisas só acontecem depois de terem acontecido. Ainda falta um ponto”.

Pinto da Costa aproveitou ainda a ocasião para deixar mais algumas farpas ao Benfica, recordando a época de 2012-13, quando o FC Porto “roubou” o título ao Benfica na antepenúltima jornada do campeonato: “Lembro-me de que, há cinco anos, o Benfica festejou o título na Madeira a três/quatro jornadas do fim e depois empatou em casa com Estoril e a seguir perdeu com FC Porto. No dia do Kelvin, e perdeu o título”, afirmou o líder dos "dragões".

Em relação a preferências para o derby lisboeta, que opõe Sporting e Benfica, este sábado, em Alvalade, o presidente do FC Porto foi lacónico, embora de forma subentendida, tenha deixado a ideia de que prefere um triunfo dos "leões": “Não é preciso dizer… acho que toda a gente sabe”, esclareceu, com algum humor à mistura, Pinto da Costa.

Tanto a vitória do Sporting como a do Benfica, no embate deste sábado, permitem a Pinto da Costa concretizar o desejo de ser campeão em campo, no seu estádio, perante os seus adeptos. Já se o derby lisboeta terminar empatado, o FC Porto será automaticamente campeão, antes do seu jogo, no domingo, frente ao Feirense. Um desfecho que Pinto da Costa prefere não repetir: “Recordo-me de quando aconteceu isso com o Mourinho. Eu nem estava lá, estava a jantar num restaurante e, de repente, vi tudo aos saltos porque o FC Porto foi automaticamente campeão. Sinceramente não achei graça nenhuma a isso; no estádio é que se deve ser campeão”, defendeu o presidente dos "azuis-e-brancos".

Apesar de eleger como figura central desta época o próprio FC Porto (adeptos, técnicos e dirigentes), Pinto da Costa não deixou de reconhecer a importância de Sérgio Conceição como um interveniente fulcral desta época: “Em primeiro lugar, o espírito do Sérgio Conceição e até a forma como veio para o FC Porto. Todos sabem que ele abdicou de um contrato muito melhor do que o que fez aqui para vir para o clube do coração. Isso galvanizou as pessoas."

O presidente do FC Porto ainda lançou uma observação em tom de provocação acerca da participação das equipas portuguesas nas competições europeias, especificamente, na Liga dos Campeões: “Quero duas equipas na Champions, porque o nosso ranking foi prejudicado, na última época, com os zero pontos do Benfica”, concluiu Pinto da Costa.

