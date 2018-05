O Liverpool perdeu, nesta quarta-feira, com a Roma, na capital italiana por 4-2 mas, mesmo assim, garantiu um lugar na final da edição deste ano da Liga dos Campeões, em Kiev, onde defrontará o Real Madrid.

Apesar da derrota, os ingleses chegam ao jogo decisivo beneficiando da vitória folgada registada na primeira mão, por 5-2. A Roma ficou a um golo de, pelo menos, levar o jogo a prolongamento.

Os "reds" regressam assim à final da principal competição europeia de clubes 11 anos depois de terem disputado o troféu com o Milan, tendo, na altura, perdido.

Em Roma, o Liverpool marcou primeiro, por intermédio de Sadio Mané (9'). A Roma, contudo, reagiria e empatou graças a um autogolo de Milner (15'). Wijnaldum recolocaria o Liverpool na frente do marcador ainda antes do intervalo (26') e foi já no segundo tempo que a Roma deu a volta ao marcador, com golos de Dzeko (52') e Nainggolan (86' e 90', este último de grande penalidade), na última jogada da partida.

