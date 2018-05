O antigo seleccionador de futebol de El Salvador Ramon Maradiaga foi suspenso por dois anos pela FIFA, por ter intermediado a oferta de dinheiro aos jogadores salvadorenhos, de modo a ajudar as Honduras.

Em causa está um jogo de qualificação para o Mundial 2018, em que terá sido oferecido dinheiro aos futebolistas de El Salvador para que ganhassem, ou, pelo menos, não perdessem por dois golos ou mais diante do Canadá, em Setembro de 2016.

O Comité de Ética da FIFA considerou Ramon Maradiaga culpado "de suborno e corrupção", por não ter reportado a situação, que ajudaria na qualificação o país natal do seleccionador, as Honduras.

A FIFA entende que Maradiaga, que foi capitão das Honduras no Mundial de 1982, permitiu que a reunião acontecesse, na qual "foi prometida compensação financeira aos futebolistas", embora, ainda antes do jogo, os jogadores tenham revelado, em conferência de imprensa, a proposta.

El Salvador empatou em casa com o Canadá (0-0), em Novembro de 2015, e perdeu fora, em Setembro de 2016, por 3-1.

Na primeira fase de apuramento na CONCACAF apuraram-se no grupo A México e Honduras, e na fase final da Confederação garantiram a qualificação México, Costa Rica e Panamá, enquanto as Honduras foram eliminadas pela Austrália no play-off.

