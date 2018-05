Bruno de Carvalho não irá marcar presença no banco de suplentes do Sporting no jogo com o Benfica do próximo sábado, por ter sido suspenso pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), adianta o jornal Record.

PUB

A suspensão do dirigente "leonino" tem a duração de seis dias e deve-se às declarações de Bruno de Carvalho no seu Facebook sobre António Salvador, presidente do Sporting de Braga, e que levaram primeiro a uma análise por parte da Comissão de Instrutores da Liga e depois a uma decisão ao CD da FPF, que determinou a referida suspensão de seis dias.

PUB